La Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) rechaza de plano la petición de la Federación de Hostelería a la nueva alcaldesa de València, María José Català, de fomentar la ampliación de las terrazas de bares y restaurantes. La presidenta de la federación, María José Broseta, ha incidido en la necesidad y urgencia de devolver el espacio público a la vecindad y esto pasa por “cumplir y hacer cumplir escrupulosamente las normativas sobre ocupación del espacio público y posibilitar que todos podamos transitar libremente". Broseta ha destacado que para el disfrute de todos de las terrazas la hostelería debería "evitar los agobios de los excesos de aforo, los malos olores de las salidas de humos sin filtros y que no se invada el espacio de paso a los viandantes”.

“No es posible que se mantenga una situación que afecta al espacio público, con zonas que son manifiestamente intransitables para los viandantes e incómodas para los usuarios de las terrazas, y con barrios que se acaban convirtiendo en Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) por impedir totalmente la convivencia, con el perjuicio que eso ocasiona para unos y otros”, ha dicho la representante vecinal, quien ha recordado también el compromiso de la alcaldesa de hace unos días cuando aseguró que se iba a poner en marcha la mesa de trabajo y diálogo sobre ocio y turismo propuesta por los vecinos y vecinas, así como otras dos sobre participación y vivienda.

De este modo, la entidad vecinal responde a las informaciones publicadas respecto a la petición de la Federación de Hostelería para que los locales puedan ocupar más espacio público con más sillas y mesas. “Seguimos a la espera de poder hacer llegar al Ayuntamiento nuestras propuestas en este sentido, y es imprescindible que se convoque en cuanto antes la mesa de diálogo a la que se comprometió hace dos semanas la alcaldesa tras la petición de la Federación vecinal. El espacio público ha de ser abierto y saludable, garantizando la convivencia y una diversidad de usos no necesariamente comerciales”, ha explicado María José Broseta.

Desde la Federación vecinal se recuerda la necesidad de hacer de las calles unos lugares de encuentro y buena vecindad. “Es urgente revertir la situación actual y que vuelvan a su lugar bancos que estaban en las aceras y que se retiraron para ampliar terrazas, por ejemplo, así como abrir zonas para el tránsito normal de los peatones. Las terrazas han de ser seguras y saludables para todo el mundo, tanto para viandantes como para usuarios”, ha añadido la dirigente vecinal.

Derecho al descanso

María José Broseta ha incidido en que las quejas por las molestias del ruido del ocio no cesan en la ciudad: “Hay que hacer valer un modelo de ocio y turismo que sea sostenible y compatible con la convivencia, haciendo cumplir las ordenanzas frente a los abusos”. En ese sentido, la presidenta vecinal ha hecho referencia al papel de la Policía Local, así como de técnicos e inspectores, que han de velar por el cumplimiento de las ordenanzas de ocupación del espacio público.

“Hay que tener en cuenta además que el período excepcional que supuso la pandemia en el que los locales pudieron disponer de más espacio público ya acabó, y en este sentido son de agradecer las recientes declaraciones de la alcaldesa sobre que los límites están en el derecho del descanso de los residentes”, ha señalado Broseta.

Mesa de diálogo

Broseta ha recordado la reunión mantenida con la alcaldesa hace solo unos días, donde la propia Catalá admitió el problema existente y que hace necesaria la puesta en funcionamiento de una mesa de trabajo y diálogo sobre ocio y turismo donde se cuente con los residentes. “Hablar de ampliación de terrazas sin encauzar estos conflictos no es sensato. Sin gobernanza no puede haber ampliación. Queremos construir una nueva normalidad, recuperar la calle como espacio de convivencia y no de conflicto”, ha concluido la presidenta de la Federación vecinal.