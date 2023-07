Las cámaras que regulan el Área de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella siguen encendidas y poniendo multas un mes y medio después de las elecciones municipales. Aunque el nuevo equipo de Gobierno anunció que quitaría este polémico medio de control del tráfico en el casco histórico de la ciudad, por el momento esa medida no se ha ejecutado ni se han suspendido las multas, y todo apunta a que tardará algún tiempo en hacerse. Porque según fuentes municipales, la idea del equipo de Gobierno es abrir un periodo de consultas con vecinos, comerciantes, empresarios y todas las entidades afectadas para decidir si se mantiene este sistema de regulación del tráfico con alguna modificación o si directamente se elimina. "Lo que está claro es que no se va a quedar como está", dijeron las fuentes a preguntas de este diario.

Miles de multas en año y medio

Las cámaras de Ciutat Vella vigilan el sector norte del distrito y sancionan con 60 euros a todos aquellos vehículos que no son de residentes o autorizados especiales, como comerciantes y trabajadores del barrio. Desde su puesta en funcionamiento a finales de 2021, estas cámaras han puesto cerca de 150.000 multas y no se ha percibido un descenso de las mismas que pueda atribuir estos altos niveles sancionadores al desconocimiento del sistema, por lo que el PP, estando en la oposición, ya anunció que quitaría lás cámaras y acabaría con la "sangría" económica que suponían las multas para los vecinos y visitantes. Es más, tras su victoria en las elecciones municipales del 28-M ratificó su intención de quitar las cámaras, pero ahora ha decidido "no actuar a las bravas" y abrir un periodo de consultas antes de tomar una decisión.

Periodo de consultas

En concreto, el nuevo equipo de Gobierno tiene previsto hablar con las asociaciones de vecinos, comerciantes, empresarios y entidades sociales para sondear su opinión al respecto. Los propios vecinos, que en su día pidieron este sistema para acabar con el tráfico oportunista de Ciutat Vella, ya han dicho que el sistema, tal como está concebido, no funciona y necesita una revisión. Y los comerciantes se quejan de las limitaciones que tienen en su actividad diaria.

Cuando esa ronda de contactos haya terminado se decidirá si las cámaras se eliminan o se mantienen en su sitio introduciendo modificaciones en el sistema, como ampliar el número de colectivos que pueden acceder al centro, mejorar los sistemas de información y señalización de la zona afectada o reconsiderar el ámbito de la medida. "Lo que está claro es que no se van a quedar como están ahora mismo", dijeron fuentes municipales, que aseguraron que "no hay ningún impedimento legal" que impida ninguna de las opciones. En cualquier momento podría suspenderse la polémica Área de Prioridad Residencial, afirman.