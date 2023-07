La Asociación de vecinos Arrancapins-La Petxina ha emitido un comunicado dirigido a la alcaldesa de València, Maria José Català, donde exponen su desacuerdo con la intención de la misma de revertir la supermanzana del barrio de La Petxina. La alcandesa argumenta su postura considerando que esta peatonalización supone problemas de seguridad, tránsito y movilidad y falta de plazas de aparcamiento.

Problemas planteados

Los vecinos del barrio exponen en el comunicado que antes de la implantación de esta supermanzana, el equipo de gobierno anterior les dio participación en el proyecto y se consideraron una serie de posibles problemas que podrían surgir con esta peatonalización. Estos eran la posible concentración de gente en horario nocturno que causara molestias a los vecinos y la ampliación de las terrazas de los locales de ocio aprovechando la nueva superficie. Ambos son problemas que "lamentablemente están ocurriendo actualmente", confirma el propio comunicado.

Cuidado del medioambiente

Sin embargo, la Asociación de vecinos argumenta que "es una medida muy positiva para el barrio por lo que ha supuesto la creación de un espacio sin contaminación acústica y medioambiental, un aumento de la superficie verde, y, especialmente, la posibilidad de tener una zona para el disfrute de los vecinos, especialmente de los niños y mayores". De esta forma, los vecinos de La Petxina hablan de la importancia de la crisis climática que "está causando aumentos de temperatura que ponen en peligro la salud de los ciudadanos". Por ello, consideran la cración de espacios verdes algo necesario para suavizar la temperatura ambiental y absorber el CO2, y alegan en el comunicado que "la única forma de crear estas zonas en los barrios que ya no permiten planificar plazas, es transformar los cruces en supermanzanas".

La cuestión del aparcamiento

Además, sobre la falta de plazas de aparcamiento para los vehículos de los vecinos residentes en la supermanzana, afirman que "propusieron al anterior Delegado de movilidad del anterior equipo de gobierno, que hiciera un estudio de la posibilidad de la implantación del estacionamiento regulado en el barrio", explican los vecinos. Así, hablan de una reunión con todas las entidades del barrio donde se les presentó el proyecto dándoles participación en el diseño, con el fin de dar prioridad a los vehículos de los vecinos residentes, ya que solo una parte de los vehículos que aparcaban en los tramos de la supermanzana eran de estos.

Creación de más 'supermanzanas'

Por último, el comunicado firmado por Antonio Puchades, presidente y representante de la Asociación de vecinos Arrancapins-La Petxina, solicita que no se revierta este proyecto que "ya están disfrutando los vecinos del barrio", sino que se consolide con "elementos fijos y cambios de las aceras y el asfalto por un material que no retenga el calor y sea permeable al agua". Además, piden la creación de futuras supermanzanas en el barrio, con el fin de hacerlo más habitable, más saludable y más sociable. "Concretamente proponemos que la próxima se cree en la parte norte del barrio que no tiene ningún espacio para el disfrute de los vecinos", afirman los vecinos como conclusión del comunicado.