El personal del Organismo Autónomo Municipal de Parques y Jardines y Biodiversidad Urbana ha retirado, a primera hora de esta mañana, la copa de una de las palmeras de la gran vía Fernando el Católico que, durante la noche, ha caído al suelo.

Este incidente, que no ha ocasionado daño alguno, precisamente por la suerte de haberse producido de noche, se ha registrado en la zona ajardinada de la citada gran vía, a la altura de calle Literato Gabriel Miro. Según ha manifestado el personal técnico, al encontrarse con este desprendimiento, se ha encargado de trocear y retirar los restos de la palmera caída, “este ejemplar, que no tenía especial protección, "había sido podado en tiempo y forma y se encontraba en perfecto estado de mantenimiento". La rotura se ha producido a la altura de un estrechamiento en el tronco”. Se desconoce, por ello, las causas de la caída; es decir, si se trataba de un deterioro estructural por alguna plaga, puesto que la noche no ha sido inclemente, o si venía "tocada" por las recientes tormentas.