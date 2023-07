La Virgen de los Desamparados tiene trabajo en las casas de su barrio

Hasta no hace mucho tiempo, un panel de piedra recordaba que el Grupo Virgen de los Desamparados fue construido por la Delegación Nacional de Sindicatos en el año 1956. Cuentan los vecinos que los primeros bloques, realmente, son de 1954 y acabaron en 1963. La Obra Sindical del Hogar fue un entramado organizado durante la dictadura dedicado a la promoción y construcción de grupos de viviendas destinado a abastecer a las ciudades de espacios donde albergar a una nueva clase trabajadora que abandonaba el campo y migraba a las ciudades en busca de nuevas oportunidades. La consecuencia de ello es la existencia de barrios más o menos abigarrados, casi colmenas, pensado para un contexto muy concreto: espacio limitado y pocos lujos para gente que soñaba con ahorrar peseta a peseta para buscar con el tiempo un horizonte mejor y que no exigía grandes lujos. En València hay uno en la mismísima entrada de la ciudad. Allí pernoctarían los nuevos habitantes, muchos de ellos procedentes de pueblos de Castilla, como Castilla era el nombre de la avenida, llamada después del Cid, que tenían al lado. Era un barrio dormitorio a las afueras de la ciudad. Ahora es un pequeño mundo «a cinco minutos en autobús del centro de la ciudad», entre la calle Santa Cruz de Tenerife y Tres Cruces.

Este tipo de obras tienen un problema: se quedan obsoletas en, relativamente, poco tiempo. Y desde hace años, arrastran sus miserias. En el mes de septiembre está prevista la primera fase de una macrooperación de rehabilitación que, cofinanciada por instituciones y fondos europeos NextGen, son la última oportunidad para este inmenso bloque en el que viven (y a veces se hacinan) casi cinco mil personas. Es lo que se ha encontrado el nuevo concejal de Urbanismo, Juan Giner, como primeros deberes cuando empiece de forma efectiva la legislatura al regreso de vacaciones. Alejada de la fama -es un decir- de otros bloques de viviendas conflictivos de la ciudad, Virgen de los Desamparados (que no hay que confundir con un grupo de viviendas más coqueto que existe en Patraix) pasea sus necesidades y alguna que otra miseria. La actuación es urgente y debe solucionar dos problemas básicos: las zonas verdes y las humedades. Puede resultar paradójico pero los vecinos reniegan de los jardines. No los quieren. Tiene razón de ser su queja: son cuadrados diminutos de nulo cuidado. Enormes pipicanes, incubadoras de plagas. Cuando se construyó el barrio, se supone con buena intención, se plantaron árboles. Con poco ton y menos son: en este cuadrado, un pino; en otro, una platanera; en otro, una palmera. Pero, tal como dice la presidenta vecinal, Concha Grande, «el subsuelo lo hicieron con los restos de obra, le echaron un poco de tierra y se acabó». La consecuencia: «las raíces han ido abriéndose paso por las viviendas». Porque, hay que recordarlo, este grupo de viviendas está chapado a la antigua: hay casas de varias alturas y también se vive en las plantas bajas. Entre otras cosas, además, porque la actividad comercial es muy limitada. El nuevo edil de Urbanismo asegura que nada va a pasar para que no empiecen las obras rápidamente. «Además, hay unos fondos europeos que hay que activar so pena de perderlos. Y aquí salta a la vista los sitios en los que hace falta».

«Era un buen barrio»

Concha Grande lleva toda la vida peleando por su barrio y desde hace muchos años no está para bromas. «Esto fue un buen barrio. Era de gente trabajadora, familiar, de gente que nos conocíamos. Ya no podemos estar tranquilos. Hemos cortado la Avenida del Cid cuando esto se convirtió en un supermercado de droga. Tenemos derecho a vivir con las viviendas que tenemos y hacerlo con dignidad». En la visita facultativa al concejal Giner pasa por numerosas pastillas «verdes» que son realmente marrones. Con árboles doblados que se acercan a las viviendas. Incluso líneas del alcantarillado en la tierra, al más puro estilo reivindicación vecinal ochentera. «No queremos eso. Preferimos zonas para aparcamiento» -pensar, hace ya casi 70 años, en aparcamiento subterráneo para la colmena suena a broma- «y preferimos un suelo que no requiera mucho mantenimiento y bancos para sentarnos que un jardín. Si quiere, algún árbol, pero en maceta. El que quiera que el perro haga caca, tiene el Jardín de Ayora y el de Maguncia muy cerca».

La discreta calidad de construcción ha generado un problema endémico de humedad, que será objeto de reforma con los fondos destinados para ello (algo más de 17 millones se van a emplear). Pero hay más. En el barrio hay varios mundos. Las fincas pintaditas y más o menos recoletas -sufragadas por los vecinos, y algunas verjas con las que se han cerrado bloques para blindarse, aunque sean ilegales- se contraponen a la depravación absoluta, como la Finca de los Cinco Túneles. Es un capricho urbano, porque en su interior están los números de la calle José Maestre. A su interior llevaron, no hace tanto tiempo, a Joan Ribó, a Sandra Gómez y a Héctor Illueca. Su interior es un inframundo. Todo lo que le falta de salubridad le sobra de aluminosis. Viviendas extraordinariamente diminutas, de hasta menos de 50 metros cuadrados.

Los vecinos no lo quieren decir en voz alta, pero no le ven mucha más solución que su derribo. No muy lejos ya cayó una finca más moderna que sigue siendo ahora un descampado. «No mires mucho a las ventanas», sugieren vecinos que acompañan la visita. «Si ven que estás examinando, se enfadan». El barrio es un laberinto de entradas y salidas, que en otro contexto habría tenido su punto de encanto. Ahora requiere cambios para no acabar por ser, o seguir siendo, un gueto.

Las obras de rehabilitación en el Grupo Virgen de los Desamparados son el primer arreglo a un grupo de viviendas-colmena anclado en el tiempo. Jardines que no son prácticos y fincas de grandes contrastes es lo que se encontró Juan Giner en su primera visita como concejal de Grandes Proyectos.