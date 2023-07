El nuevo equipo de gobierno municipal ha puesto el grito en el cielo por lo que considera herencia envenenada del anterior equipo rector de la EMT. En este caso, por la falta de conductores. Tanto es así, que el nuevo presidente de la entidad, el concejal Jesús Carbonell, ha anunciado la contratación inmediata de 22 trabajadores "de los 75 que nos hemos encontrado que falta por contratar" y que el proximo viernes se completará con una contratación suplementaria en junta de gobierno

No ocultaba el concejal Carbonell su enfado. "Desde el 16 de junio, que me nombran delegado de Movilidad se ha perdido casi un mes hasta que me han dado los datos, que sólo pudo ser cuando ya me nombraron presidente del consejo de administración y se ha perdido un tiempo precioso".

Según los datos que se le facilitaron, "para el mes de julio habrá 1125 servicios que no se prestarán"; es decir, otros tantos recorridos que no se llevarán a cabo. "Además, la tasa de autobuses completos es del 3,1 por ciento que es doblar la tasa media que se considera razonable para un servicio como el que presta".

Urgentes, 22 de Tasa de Reposición

Todo ello consecuencia de que "cuando la actual dirección, por fin, me remitió el informe que le requerí, compruebo que para el programa de 2023 faltan 75 trabajadores por contratar de abril a junio. Cuando veo que falta esa cantidad de conductores pido información adicional y se me explica que la bolsa de trabajo de 2019 se había agotado y en enero de 2023 hubo que convocar otra, que se ha alargado en el tiempo su resolución y no se había poddo contratar el personal". La consecuencia es que "los servicios están muy afectados y el mismo día 13 ya solicité a la EMT que haga todas las contrataciones que puedan hacer, que son 22, correspondientes a la Tasa de Reposición". A lo que se añadirán los 53 restantes a través de Junta de Gobierno.

Hace falta el periodo de formación

Eso sí, Carbonell recuerda que "la incorporación no puede a ser inmediata porque hacen falta un preaviso y el lógico periodo de formación. La conclusión es que se ha perdido un tiempo precioso. Desde primeros de junio se podía haber contratado a los de reposición y no se vería afectada la calidad del servicio. No faltarían líneas por cubrir, la gente esperaría menos en las paradas... si dejar estas vacantes es la forma que tenía el anterior equipo de preocuparse por fomentar el transporte público...".

El nuevo concejal de Movilidad agendó el periodo de incorporación de los nuevos conductores una vez se aprueba por junta de gobierno. "La formación es interna, los grupos no son grandes, hay inspectores que ahora están de vacaciones... ahora en julio empezarán 10, que contamos con que se puedan incorporar en la primera quincena de agosto; después habrá 10 más en agosto, 40 en septiembre y 20 en octubre".

"No se pueden anunciar servicios ambiciosos sabiendo que no se tiene personal" volvió a cargar Carbonell en referencia al anterior equipo, además de anunciar que "lo más pronto posible tendremos que preparar la nueva bolsa para que, precisamente, haya previsión".

Y falta el resideño de líneas

Aún queda para más adelante otra de las grandes actuaciones con los autobuses municipales: la reorganización de las líneas, por supuesto, que se hará a la totalidad. Vamos a rediseñar según las verdaderas necesidades.