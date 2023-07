La concejala del Grupo municipal de Compromís per València Lucía Beamud recuerda que desde 2015, con el gobierno de Joan Ribó, el Ayuntamiento ha estado solicitando a la Conselleria de Sanidad la puesta en marcha de una ambulancia las 24h del día en el parque de bomberos de El Saler. La ubicación de la misma se debe a ser un punto intermedio entre las cuatro poblaciones y a que el propio parque de bomberos dispone de las infraestructuras y servicios necesarios para que los trabajadores y trabajadoras de la ambulancia puedan estar en las condiciones óptimas para el desarrollo de su trabajo.

Problema de distancia

La dotación de este servicio sanitario responde a una demanda reiterada del vecindario de los pueblos de El Perellonet, El Palmar, Pinedo y El Saler que deben recorrer una distancia muy larga hasta su centro de referencia que es el Hospital Doctor Peset, siendo una media de más de cuarenta y cinco minutos hasta llegar a El Perellonet que es el pueblo más lejano. Para Lucía Beamud "esta situación es insostenible para el vecindario porque cuando se trata de atender a una situación sanitaria de urgencia los primeros minutos y la inmediatez son claves a la hora de salvar vidas". Recordemos que hace unos días un hombre de 70 años murió ahogado en la Gola del Perellonet.

Aumento de población

Además, durante el verano la población llega a triplicarse en esta zona, especialmente en los pueblos de El Saler y El Perellonet, en este último de 1.488 personas llega a más de 20.000 en verano. Este hecho, explica la concejala, provoca un aumento del tráfico por la CV-500 y, por tanto, la respuesta a una urgencia desde València es más complicada que durante el resto del año. "Por eso es fundamental que estos pueblos cuenten con una asistencia sanitaria de emergencias que es clave para salvar vidas, como se ha hecho hasta ahora", ha señalado Beamud.

Preocupación por la situación

Lucía Beamud denuncia este retraso en la puesta en marcha del servicio sanitario, “a estas alturas la ambulancia no se encuentra operativa como venía siendo habitual desde 2015, y es por todos estos motivos que resulta imprescindible y vital que se aceleran los trámites por parte del Consistorio y con colaboración de la Conselleria correspondiente para que no se aplace ni un día más”. Además, dice no entender las causas del retraso en la tramitación de esta petición a la Generalitat. Sólo se explica, según Beamud, porque "el gobierno del PP y la señora Catalá han aparcado la gestión de las necesidades de la ciudad para dedicarse a hacer un uso partidista de la institución recibiendo en toda la plana mayor de su partido”.