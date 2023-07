El Ayuntamiento de València ha ordenado la retirada del escenario de los conciertos de Viveros en cuanto se celebre el último de los eventos (el próximo día 23). Lo que deja en el aire la posibilidad de que no se celebren las anunciadas Nits de Vivers, que iban a celebrarse en el mismo lugar, desde el 26 de julio al 5 de agosto. Ha salido el concejal de Cultura Festiva, Santiago Ballester, a explicar que "el ayuntamiento no va a dar un paso atrás a la hora de respetar escrupulosamente los pliegos de prescripciones técnicas".

En concreto, en el pliego se especifica que el desmontaje de las instalaciones se efectuará a partir del 23 de julio, con un plazo de dos días (hasta las ocho de la tarde del 25) para el desmontaje.

El acuerdo que hubiera entre la firma Sagarmanta -junto con otros promotores- y los adjudicatarios del servicio de escenario es algo ante lo que el ayuntamiento, en palabras de Ballester, "no puede mirar hacia otro lado. No se puede hacer la vista gorda y que no se desmonte el escenario cuando toca y en los plazos que toca". Prolongar la vida útil de una instalación, en este caso un escenario, entra dentro de una lógica, pero desde el momento que no cumple un compromiso firmado, entrarían los problemas y las responsabilidades.

"Los pliegos son para cumplirlos"

"Los pliegos son muy claros y hay una empresa contratada para certificar que se lleva a cabo todo. No creo que con estos temas se deba salir del guión establecido". La posibilidad de que las Nits de Vivers no se celebren "por culpa del Ayuntamiento" es, de acuerdo con esa tesis, un riesgo que el ayuntamiento asume "porque por encima de todo está el cumplimiento a rajatabla de los contratos y las prescripciones técnicas".

Fuset ya se negó

Se da la circunstancia de que la firma Sagarmanta es una de las firmas involucradas en la organización del festival. Una empresa de organización de eventos con la que ha tenido vinculación el concejal Carlos Galiana -por la aparición reiterada en otros temas, el edil adujo en su momento que había dejado de trabajar en la misma tras entrar en política-. El concurso fue adjudicado cuando Galiana todavía era el concejal de Cultura Festiva y, según ha podido saber este diario, Pere Fuset había solicitado acceso al expediente presto a visibilizar la irregularidad que se hubiese podido producir. Entre otras cosas, porque ya al edil de Compromís se le pidió que se hiciera esa pirueta burocrática y el entonces concejal de Cultura Festiva -lo ha sido desde marzo hasta primeros de junio- se negó al no encontrar soporte jurídico en ello.

Viveros es una palabra casi estigma del anterior equipo de gobierno porque un accidente producido durante la instalación de un graderío, también para los conciertos de la Gran Fira, provocó un largo proceso judicial en el que fue imputado el propio Fuset, que fue posteriormente absuelto.

"No vamos a ceder porque hay que respetar la legalidad" aseguró Ballester. Al acabar la rueda de prensa de la Junta de Gobierno se reunió precisamente con los responsables de Sagarmanta para explicarles que no daría un paso atrás.