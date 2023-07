Mientras, el resto de espacios que están en contacto con el agua permanecerán cerrados a la esera de que "no hay riesgo para los menores. Lo nomal es que durante toda la jornada permanezca el cierre por prudencia". La idea es que, con análisis en la mano, se pueda reabrir el sábado, un día de mucha afluencia.

Los concejales Carlos Mundina y Juan Carlos Caballero acudieron a primera hora a contemplar las instalaciones -en las que todavía hay agua- para conocer la situación actual, a la espera de recibir los resultados de los análisis.

Todo parece indicar que los contagios se han producido después de un uso indebido de estas láminas de agua, que sólo tienen efecto ornamental, pero que en estas épocas se utilizan como piscinas. Aunque Catalá se refería al respecto reconocienso que "hace mucha calor y es muy difícil evitar que un menor se ponga en contacto con el agua", lo cierto es que el mal uso de las instalaciones también es cosa de adultos, aunque es verdad que los casos diagnósticaso "que son todos leves, sin hospitalizados y con todos en casa" son todos menores.

El cierre del parque ha sido el tablero en el que gobierno y oposición municipal han dirimido sus diferencias. El jueves era la socialista Elisa Valía la que criticaba la parálisis del gobierno municipal (su no constitución) y, por consiguiente, "la ausencia de responsables para obtener una respuesta clara de lo que está sucediendo". Con el ya reiterado argumento de que Catalá está más pendiente de cerrar un pacto con Vox que gestionar.

El cambio de color en el ayuntamiento ha propiciado un cambio de papeles y de discursos, tanto de crítica como de réplica. Seguramente, haber ya un concejal de Ecología Urbana en ejercicio no habría impedido el problema. Y seguramente, en caso de haberse producido el contagio hace unos meses, el PP habría salido en términos igual de críticos. Pero Catalá aprovechó para replicar -sin nombrarla- que "no acabo de entender que haya gente que critique esta actitud prudente. Los menores y su salud está por encima de cualquier cuestión política". El relato desde el PSOE le deja la vía libre a Catalá para proclamar su sentido de la prudencia: "En qué mundo vivimos cuando hay partidos políticos critican que un ayuntamiento toma medidas para garantizar la salud de los pequeños ¿Vamos a permitir que haya más niños contagiándose el fin de semana? Lo normal es que cerremos a la espera de que no haya riesgo".

COMPROMÍS SE SUMA AL CARRO DE LAS CRÍTICAS

Un día después de que el PSOE terciara en el cierre del Parc Central, ha sido Compromís quien lo ha hecho en boca del anterior responsable de Ecología Urbana, asegurando que “vamos a exigir tener acceso a los informes técnicos tanto de la Conselleria de Sanidad como del Ayuntamiento, en este caso del Organismo Autónomo de Parques y Jardines, por conocer exactamente las causas de esta contaminación por microorganismos en los aljibes del Parque Central. Es importante el resultado de estas investigaciones porque se debe evitar que en un futuro se vuelva a repetir un episodio tan grave de estas características que ha afectado a la salud de varios menores y ha derivado en el cierre de este parque emblemático de la ciudad”.

Curiosamente, Campillo ha reclamado una dotación policial permanente en el Parque Central, que no se puso en marcha la pasada legislatura, "no pueden ser los jardineros quienes tengan que llamar la atención por comportamientos que no cumplen con la normativa vigente". Los aljibes, explica el concejal, no son un lugar habilitado para bañarse porque se hipercloran con mucha frecuencia precisamente para evitar esta contaminación por microorganismos, además de no ser accesibles para su uso. Por tanto, "debe ser la Policía Local la que vigile que se cumplen las normas, los jardineros no son agentes de la autoridad y no puede cargar sobre ellos la responsabilidad de vigilar”.