Ubicada a tan solo unos kilómetros al sur de la ciudad de València, l’Albufera es un tesoro natural que cautiva a locales y turistas por igual. Aunque se puede ver el atardecer desde su mirador, sin duda alguna la mejor experiencia para disfrutar plenamente de este espacio natural es a través de los paseos en barca, una experiencia que combina naturaleza y cultura. Por ello, cada vez son más los barqueros que ofrecen este servicio con una gran variedad de opciones para distintos públicos. «Solo en El Palmar hay unas 10 o 12 empresas y en dos años han abierto 6 nuevas», explica Ernesto Soler, barquero en l’Albufera en la zona de El Palmar.

Estos paseos son una tradición arraigada en la zona y una forma única y cercana de explorar este ecosistema. Sin embargo, el negocio se ha extendido más allá de lo cultural y lo turístico, ofreciendo también servicios como paseos románticos con cena sobre la propia barca o paseos con paella para comer en grupo. De esta forma, los barqueros han actualizado su negocio adaptándolo a diferentes púbicos que lo contratan para ocasiones especiales o reuniones en grupo. Así, se han podido ver en las aguas de l’Albufera desde comidas de empresa hasta pedidas de mano.

Uno de los momentos más impresionantes del paseo es sin duda la puesta de sol sobre el lago. A medida que el sol se va ocultando en el horizonte, se dibuja un escenario que atrae a cientos de personas a diario desde todos los rincones de València y de fuera de la ciudad. Si bien los paseos en barca por l’Albufera cuentan con diferentes tipos de servicios, muchas de estas empresas ciñen su labor a los paseos en grupo culturales y, en especial, a los paseos para ver el atardecer entre sus aguas, donde la barca se detiene en medio del lago para presenciar el espectáculo. Además, este servicio es el que más gente atrae y el más solicitado en las empresas de barqueros, según diversas fuentes del sector.

Los paseos en barca por l’Albufera están disponibles durante todo el año, pero es en primavera y otoño cuando el paisaje alcanza su máximo esplendor. Sin embargo, la demanda de este servicio varía mucho a lo largo del año y los días, siendo los fines de semana cuando más solicitado se encuentra y agosto la temporada alta de turistas en la zona. «De los 12 meses del año, enero y diciembre son prácticamente inhábiles. En primavera y otoño suele venir más gente y se hacen todas las salidas durante el día y el atardecer pero en verano la gente viene solo por la mañana o a la puesta de sol», afirma Paloma Fuentes, propietaria de la empresa Natura Albufera.

Este verano las olas de calor se están haciendo notar y las temperaturas «están afectando a la demanda, ya que mucha gente prefiere ir a la playa», comenta Ernesto Soler. Esta bajada de la demanda se ha hecho notar en todas las empresas que ofrecen el servicio, ya sea de forma privada o con paseos en grupo. «El negocio este junio y julio no está yendo muy bien, se mueve gente pero no está como otros años. Viene gente a l’Albufera pero están muy negados a subir a la barca. Quizás sea por el calor, porque hay unas horas que no viene nadie», explica desde su barca uno de los barqueros que parten desde el mirador.

En cualquier caso, los embarcaderos de l’Albufera y de los pueblos cercanos siguen estando llenos de visitantes, incluidas las puestas de sol. Con barca o sin barca, decenas de personas disfrutan de este espectáculo todas las tardes, muchas veces con merienda incluida.