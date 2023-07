En los últimos días y semanas varios de los paneles que componen el proyecto 'València en la Memoria', iniciativa de la Concejalía de Patrimonio y Recursos Culturales de la anterior corporación municipal, han aparecido vandalizados sin que la nueva corporación municipal del PP haya tomado medida alguna para restaurar su correcto estado y que la ciudadanía pueda seguir conociendo la historia de València, especialmente coincidiendo con los años en que fue capital de la República.

Así lo ha denunciado hoy Gloria Tello, que ha destacado en especial el estado lamentable en que se encuentran los emplazados en el Museo de Bellas Artes de València, que fue sede del hospital militar San Pío V durante la guerra civil española, o en el Convento de Santa Clara, en la avenida Pérez Galdós, que han sufrido actos vandálicos con pintura y con fuego hasta dejarlos en un estado absolutamente ilegible.

Preocupación por el actual gobierno

“La única excusa que Maria José Català puede esgrimir para justificar la degradación de este proyecto enmarcado en las políticas públicas de memoria democrática realizadas por el gobierno de Joan Ribó y la reivindicación de la historia de nuestra ciudad es que están siendo víctimas del mismo abandono al que está sometida toda la ciudad desde que ella asumió la alcaldía”, apunta Gloria Tello. “Si no se excusa de esta manera, cabría entonces deducir que la pasividad del PP ante los ataques de la extrema derecha a estos paneles informativos es su complicidad con los mismos y la deriva ultra a ´cara descubierta a la que se ha lanzado su formación en los últimos tiempos” ha añadido la concejal de Compromís.

De hecho, como recuerda Tello, “desafortunadamente, como ya padecimos en enero de 2022, los ataques ultraderechistas a esta y otras iniciativas que recuerdan algunas de la terribles consecuencias del golpe militar de 1936 y el franquismo no son una novedad”, pero “sí es nuevo que los servicios municipales no actúen con celeridad para que los ultras no se salgan con la suya, como está sucediendo desde el acceso al poder de la señora Català”.

"València en la memoria"

En el contexto del 80 cumpleaños de València como Capital de la República, en 2016, el gobierno de Joan Ribó implementó la denominada ruta ‘‘València en la memoria’’, con la instalación de toda una serie de paneles informativos en diferentes puntos de la ciudad de forma que se visibilizaban los edificios y monumentos que tuvieron un papel destacado a nivel político, cultural o cotidiano durante la guerra civil española.

Estos paneles cuentan con textos explicativos redactados por el Aula de la Memoria de la Universitat de València, en tres idiomas (valenciano, castellano e inglés) y vienen acompañados de imágenes históricas y un plano donde poder ubicar el resto de los elementos que conforman la ruta. La iniciativa daba un paso más en la importante tarea de reencontrarnos con nuestra historia, invisibilizada durante los 24 años de gobierno del Partido Popular en la ciudad.