En su nueva oficina de la calle Convent de Sant Francesc, rodeado de cajas por desembalar y el ruido de los martillazos en una planta superior, Joan Ribó escenificó el destierro al que le ha condenado su sucesora en la alcaldía. “Nos han echado física y políticamente de la casa consistorial”, lamentaron Ribó y Papi Robles, portavoces del grupo municipal de Compromís, durante su valoración del nuevo organigrama de Catalá, a quien afearon la opacidad y la tardanza en diseñar una estructura que consideran insuficiente.

“Esta mañana me he encontrado en la prensa algo no estaba en la junta de portavoces ni planteada para el pleno de organización: la distribución de competencias para todos los regidores”, empezó diciendo el exalcalde. “Me parece escandaloso que se plantee este pleno casi en el último día hábil de julio. El pleno ordinario de este mes no se hará”, criticó Ribó, añadiendo que la organización de la nueva alcaldesa tiene “coordenadas de pueblo grande”. “Disminuye las áreas de trabajo y disminuye las comisiones reduciendo en un tercio la capacidad de control. En septiembre vamos a plantear una reforma reglamentaria para que eso se pueda corregir. València es diez veces más grande que Torrent y necesita otra organización”.

"Catalá disminuye las comisiones reduciendo en un tercio la capacidad de control"

Seguidamente, el portavoz de los valencianistas lanzó una segunda idea que coincidía con la valoración realizada minutos antes por su socio en el Rialto. “Nos llama la atención que todas las dedicaciones exclusivas se entreguen a Vox. Lo normal es que se den a las personas que tienen cargos y capacidad de gestión. Vox no tiene esa capacidad, pero ha entrado en el ayuntamiento a través del lenguaje”, reflexionaba el aún líder de Compromís. “El primer ejemplo, cuando se habla de movilidad siempre añadimos “sostenible”, pero esa palabra ha desaparecido. La delegación de Familia, Juventud e Infancia sustituye al tema LGTBI y la lucha contra la violencia de género. Y el área de Fiestas Populares pasa a llamarse Fiestas y Tradiciones. Vox ha entrado en la forma de pensar del gobierno”, insistió Ribó.

"Bunkerización del ayuntamiento"

Acto seguido, tras la acusación de que “el PP ha comprado a la extrema derecha a cambio de salarios y despachos”, Papi Robles aportó otro concepto en el que redundó a lo largo de su amarga crítica sobre un mandato que solo ha empezado a dar sus primeros pasos: la “bunkerización del Ayuntamiento”. “Catalá ha querido que la oposición no podamos hacer nuestra tarea de oposición. No tendremos un pleno normal hasta septiembre. Y además se harán los martes, porque a la alcaldesa le preocupa su trayectoria dentro del PP y prioriza estar los jueves en los plenos de les Corts”, aseveraba la portavoz adjunta.

Por último, Robles desgranaba otras cuestiones esbozadas por el PP para los próximos cuatro años, como la hipotética pérdida de peso del área de Bienestar Animal (se queda sin concejalía) o la vuelta a la denominación de “pedanías” para los pueblos integrados en València, “un lenguaje que se utilizaba en los años 70”. Todo ello desde una oficina en la que concejales y asesores tendrán que apretarse: “Nos echan y encima hacen burla diciendo que no nos han mandado a la Avenida de Francia. Si tenemos que hacer oposición en la puerta del ayuntamiento, la haremos”.