La Asociación de Vecinos de la plaza de Honduras y adyacentes ha emitido un comunicado en el que denuncia "la eclosión" de los apartamentos tutísticos en el barrio lo que provoca "un turismo de borrachera" además de agravar el fenómeno de la gentrificación ya que se expulsa a los vecinos de toda la vida, que no pueden pagar los altos alquileres que sí se están dispuestos a pagar los turistas. Los residentes de la plaza de Honduras subrayan que en el verano "el perfil de los clientes de los bares del barrio se modifica. Se trata de un patrón que ya venimos padeciendo desde hace años: vandalismo, reyertas, robos y sobre todo ruido y suciedad. En esta época se hace más evidente si cabe que durante el resto del año, sin que ninguna medida de carácter coercitivo (presencia policial, vallado de las plazas, refuerzo del servicio de limpieza, etc., etc.,) sirva para atajar la situación", añaden estas fuentes vecinales.

