La concejala de Turismo de València, Paula Llobet, y los máximos representantes del ocio y los festivales en la Comunitat Valenciana han mantenido una reunión para despachar algunas de las principales inquietudes del sector. El encuentro ha servido para abordar, entre otras cuestiones, las dificultades a la hora de encontrar un transporte en València a la salida de los grandes eventos o el laberinto al que se enfrentan quienes piden licencias para realizar actividades de ocio y recreativas.

En concreto, el presidente de la Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunitat Valenciana (Fotur), Víctor Pérez, ha trasladado a la concejala del PP la necesidad de reforzar el transporte público y el servicio de taxis antes y después de cada gran evento celebrado en la capital del Turia, y que en general se conecte mejor la amplia oferta cultural y de ocio de la que actualmente dispone la ciudad.

“No tiene sentido que después de un concierto en la Marina pases 40 minutos en la cola para el taxi. O que salgas a cenar y no encuentres cómo volver porque no tenemos transporte. Es algo que traslada una mala imagen de València. Afecta al turista y afecta al público local”, lamenta el responsable de Fotur. “La concejala conoce el problema y comparte lo que le decimos, a ella misma le ha pasado esta misma semana que tenía que volver de Tabacalera y no encontró taxi”.

Además del aumento en el transporte diurno y nocturno –bajo la fórmula que el equipo de gobierno municipal estime adecuada–, tanto Pérez como el presidente de la asociación de Promotores de festivales de la Comunitat Valenciana (Promfest), Juan Vicente Díez, han solicitado la creación de una ventanilla única para que los negocios y las actividades de ocio y recreativas soliciten su licencia en un mismo lugar.

En otro punto, los representantes de Promfest y Fotur han llevado a la edila de Turismo otra solicitud, en este caso consensuada con la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, María José Broseta: que todos los locales tengan placas identificas a la vista para que vecinos y Policía puedan detectar si se están extralimitando en sus actividades y sus horarios. “Una cafetería no debería servir copas ni funcionar de madrugada. Tenemos que respetar el descanso de los vecinos y la actividad de cada negocio”, reflexionan los asistentes a la reunión.

Festivales con wifi

Finalmente, el orden del día ha incluido dos cuestiones más. Por un lado, Pérez y Díez han compartido con Paula Llobet la propuesta de que los festivales sean más inteligentes e implementen una red wifi para que los asistentes puedan subir sus fotos. Por otro, han pedido que la Policía deje de cobrarles la tasa que habitualmente les cobra cuando acuden a un evento para prestar servicio.

Según han informado los representantes sectoriales, contentos con el tono de la reunión, la delegada de Turismo ha compartido todas sus solicitudes y se ha comprometido a celebrar un segundo encuentro en septiembre para avanzar en las cuestiones trasladadas.