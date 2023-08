Al sureste de València se encuentra el barrio de Na Rovella, perteneciente al distrito de Quatre Carreres, donde vecinos y comercios de la zona denuncian desde hace años el descuido del barrio por parte del ayuntamiento. Este abandono se hace notar entre los residentes, que constantemente denuncian sin respuesta las complicaciones que sufren por la suciedad y el descuido: "Ya es la segunda vez que mando fotos al ayuntamiento pero no han hecho nada. Mandé una hace nada para que podaran porque tengo un árbol casi en el balcón, además, la hierba en algunos parques es casi de un metro", explica la dueña de una carnicería del barrio.

Un barrio abandonado

Sin embargo, esta situación no es una novedad, el abandono del barrio es algo que los vecinos llevan denunciando desde hace mucho tiempo. "Está todo muy descuidado, pero no es algo de ahora, hace 20 años que no se hace nada. Los jardines están sin cuidar que parece que se les ha olvidado que existen y lo mismo pasa con las palmeras", explica uno de los vecinos. De esta forma, los desperfectos causados por la falta de atención en el barrio van más allá de la falta de limpieza o el cuidado: "Hay registros de tapas en las aceras que no existen desde hace 10 o 15 años, que alguien podría caerse", comenta un hombre residente en el barrio de Na Rovella.

Aparición de plagas

Esta situación ha derivado en la aparición de plagas de mosquitos tigre que complican más la vida de los vecinos del barrio. Los mismos afirman que "no se puede pasar sin que te piquen", coincidiendo en experiencias donde apenas pueden estar sentados en sus propios parques debido a este problema. Las humedades de los edificios de la zona sumado al calor de estas fechas y el descuido de los parques hace que la aparición de este mosquito se acelere y termine por convertirse en un problema serio para las personas que viven en Na Rovella.

Así, residentes y comercios del barrio piden ayuda al ayuntamiento para cuidar y mejorar el estado de este, afirmando que "deberían tomar conciencia porque también somos vecinos de Valencia".