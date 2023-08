El concejal socialista Javier Mateo ha instado al Gobierno de María José Catalá a tomar medidas para ayudar a la ciudadanía a combatir los efectos de calor. “València se enfrenta a la que puede ser la peor ola de calor de los últimos 50 años y la señora Catalá no ha propuesto ni una sola medida que contribuya realmente a paliar los efectos de las temperaturas tórridas que van a afectar a nuestros barrios sino que se ha limitado a anunciar multas por bañarse y a abrir los CAES”, ha manifestado el edil.

Mateo ha instado al Gobierno municipal a acometer medidas efectivas contra el calor como abrir las piscinas municipales para todos lo vecinos y vecinas de la ciudad de manera gratuita como han hecho algunas poblaciones de los alrededores.

“La señora Catalá puede tomar ejemplo de las poblaciones de Manises, Riba-roja, Sueca, Albalat, Benigànim y la Llosa, que ya han abierto sus instalaciones para que sus residentes puedan refrescarse gratuitamente. Los socialistas dejamos el Ayuntamiento absolutamente saneado y Catalá no tiene excusa para adoptar esta iniciativa que va a mejorar la situación de muchos de los residentes de la ciudad en periodos de extremo calor porque no sólo se trata de prohibir. Parece que al actual gobierno municipal no le preocupa que la mayoría de nuestros vecinos y vecinas no puede disfrutar de piscinas privadas”, ha continuado.

Medidas contra el calor

El concejal socialista también ha instado a que el gobierno municipal amplíe el horario de las bibliotecas municipales para que los usuarios puedan disponer de un “refugio aclimatado” y ha propuesto extender el horario de los parques vallados de la ciudad en momentos puntuales del año de máximo calor como el que atravesará la ciudad en los próximos días.

“Los parques municipales son un refugio natural contra el calor que los valencianos y valencianas usan a diario para combatir las altas temperaturas y sería recomendable que el Gobierno de la señora Catalá mostrase un mínimo de sensibilidad con los ciudadanos y prolongase el horario de los parques vallados para su disfrute en los días de temperaturas extremas”, ha reclamado.

Zonas verdes

Javier Mateo ha insistido en la necesidad de seguir ejecutando los proyectos que dejaron redactados y diseñados los socialistas para la construcción de nuevas zonas verdes y la renaturalización de plazas y avenidas "porque son una barrera contra el cambio climático y contribuyen a reducir la huella de calor que se genera en las ciudades. Una ciudad más verde es más confortable para sus vecinos y vecinas porque reduce el impacto térmico en las olas de calor. Por eso, instamos a la señora Catalá a dejar a un lado su negacionismo climático y renunciar a la revisión de los proyectos de renaturalización que dejó el Partido Socialista en marcha. No podemos renunciar ni a uno sólo de los árboles y zonas verdes que planeamos desde Urbanismo”, ha finalizado.