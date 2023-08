La colocación de nuevos carteles advirtiendo a los usuarios del Parc Central de València de la prohibición del baño en estanques y albercas bajo amenaza de multa de hasta 750 euros no ha servido de mucho. En plena ola de calor, los vecinos del entorno del parque encuentran en el parque diseñado por la paisajista Kathryn Gustafson y cada vez más frondoso, un auténtico refugio climático. La mayor presencia policial disuade a los «bañistas» del Parc Central pero cuando la zona está despejada las fuentes y estanques vuelven a ser espacio para el chapoteo, tal como ha podido comprobar este diario.

La zona de agua más concurrida del parque, sobre todo por los más pequeños, es la gran fuente central de chorros, donde si se permite el baño porque el agua está suficientemente clorada y es potable. Las albercas y estanques, donde el baño está prohibido porque no están cloradas suficientemente, son sin embargola opción prefereida para los que quieren sumergir el cuerpo aunque con ello se exponen a una elevada multa.

Las mascotas, especialmente, perros también buscan refresco en los canales y estanques del Parc Central. La mezcla de animales, niños y adultos en estas zonas de aguaestancada y sin cloración suficiente es la que ha provocado la aparición de bacterias y la infección por «cryptosporidium». Así lo advirtió este martes el concejal de Parques y Jardines, Juan Carlos Caballero, tras el llenado de los elementos de agua del parque, que han estado cerrados varias semanas para desinfectarlos después de que varios niños resultasen infectados.

El Ayuntamiento de València, tras la desinfección y cloración de la fuentes de todo el parque, colocó nuevas señales informativas en las zonas vetadas al baño, vigiladas con cámaras, y reforzó la presencia policial.

De momento, la policía no ha puesto ninguna sanción, a pesar de que los usuarios siguen sin respetar la norma de no bañarse en las fuentes.

El consistorio apunta que de momento el papel de la policía va a ser disuario. El martes, los agentes ya identificaron a algunos dueños de mascotas que haciendo caso omiso de los carteles permitían que sus perros se metieran en las albercas.

Con todo, el ayuntamiento anunció ayer que tras una mañana en la que se comprobó que muchos no se dan por enterados de la prohibición, se iba a reforzar la vigilancia por la tarde. La policía Local no había puesto, al menos en la mañana de ayer, ninguna sanción económica.

La policía vigilará que las zonas no autorizadas para el baño se respetan y también que los perros no van sueltos por el parque, otro de los motivos de sanción. Con todo, apuntaron fuentes municipales, «sólo se multará en caso de no hacer caso y reincidir».

El nuevo gobierno del PP de María José Catalá, al que la oposicion socialista ya ha criticado por aplicar medidas punitivas en vez de buscar otras soluciones, como reforzar la información al público, asegura que la intención del ayuntamiento de momento es disuaria.

El concejal de Parques y Jardines, Juan Carlos Caballero, invitó este martes a la población a acudir a alguna de las piscinas municipales o a las playas.