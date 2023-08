La finca okupada del número 262 de la Avenida Constitución de València no es propiedad de la Sareb. Todavía. Una portavoz de la sociedad explica a Levante-EMV que el titular del edificio es una constructora quebrada, y que los juzgados todavía no han entregado las viviendas al banco malo. Por lo tanto, no pueden hacer nada con el caso.

Es una situación común para la sociedad. Una constructora quiebra por impagos, y la Sareb se queda con el activo como contrapartida, pero este proceso no es inmediato. Según fuentes de la entidad, puede durar años en los juzgados. Durante este tiempo de abandono total del inmueble, es fácil que las casas acaben ocupadas. Aunque ahora mismo no tiene ninguna responsabilidad, la Sareb ya tiene un plan para la finca ocupada de Avenida Constitución número 262. Es el mismo que han aplicado en el edificio de Bonanova (Barcelona). El proceso dura 100 días. En ese tiempo un equipo del banco malo se acerca a ver el edificio y llama a las puertas para conocer a los ocupantes. Entre los que abren la puerta, selecciona a los okupas vulnerables y a los okupas conflictivos. Imputan a un fondo buitre por reventar la cerradura y vaciar la casa de una anciana mientras estaba de vacaciones Si los ocupantes vulnerables (familias sin ingresos y sin otra alternativa que la calle) colaboran, la Sareb les ofrece un alquiler social en base a sus ingresos, y además les ayuda a tramitar todas las ayudas sociales disponibles. También les enseñan a crear y mandar su currículum. Eso sí, tienen que comprometerse a hacer un curso de formación digital y a ser inscritos en una bolsa de trabajo. "Ya tenemos algunas familias a las que les hemos conseguido un empleo como limpiador, o como camarera, para que por lo menos tengan algunos ingresos", cuenta una portavoz de la Sareb. Como el alquiler es un porcentaje de los ingresos, a más ingresos, más alquiler. "El objetivo es pasar de un alquiler social, a un alquiler asequible y luego a un alquiler de mercado. Porque eso significará que las personas que antes eran ocupas están reinsertadas y pueden ganarse la vida", cuentan. Okupación conflictiva Con los ocupas conflictivos (o que no generan conflicto pero no son familias vulnerables sin ingresos), el proceso no tiene nada que ver. Una vez se les identifica y se les cataloga como tal, el equipo de Sareb se acerca al juzgado para iniciar el proceso de desahucio. Aquí entran los tiempos judiciales, que no suelen ser muy rápidos. La media en España para este tipo de desalojos son 9 meses, según datos del Consejo General del Poder Judicial, a lo que habría que sumar los primeros 100 días de reconocimiento de la vivienda de la Sareb. Habrá que esperar, como mínimo, un año, para ver a los okupas conflictivos en la calle. El ayuntamiento trabaja ya en el protocolo para dar de baja a los "okupas" en el padrón Estos 3 meses iniciales son importantes, porque según la ley de vivienda, cualquier gran tenedor que quiera desahuciar a un inquilino u okupa debe acreditar ante un juez que no se trata de personas vulnerables, para que el juzgado acepte el desalojo. Al menos dos familias vulnerables El edificio es uno de los focos de la delincuencia del barrio y, de hecho, la gran mayoría de viviendas están okupadas por presuntos delincuentes que solían cometer hurtos en comercios antes de que aumentara la presencia policial en el barrio. Antes de ocupar estos pisos malvivían en bajos (también ocupados) antes sede de entidades bancarias que ya no están en el barrio, según explican fuentes de plataformas de vecinos del barrio. Pese a todo, un portavoz de esta plataforma explica que también hay al menos un par de familias vulnerables. "La mayoría del edificio está ocupado por delincuentes, pero también hay dos familias que no tienen ingresos y son vulnerables. No sabemos cómo han estado aguantando el infierno de vivir ahí", explican. Según el sindicato, estas familias vulnerables con niños estarían a favor de colaborar con la Sareb para regularizarse y tratar de salir de su situación de pobreza extrema. Los fondos buitre empiezan a contratar seguridad privada para desalojar sus viviendas en València Edificio en disputa La finca lleva años siendo foco de atención de los medios y del ayuntamiento gracias a las continuas protestas de los vecinos del barrio. Tanto el anterior equipo municipal, de Compromís, como el actual, liderado por el Partido Popular, han tratado de mediar y tomar medidas sin recibir respuesta de la Sareb. Ambos ediles han enviado cartas y comunicaciones al banco malo y al juzgado pero, según explicaban los concejales, no ha habido respuesta. Hasta ahora, y gracias a la confirmación de la sociedad, se sabe que la finca en realidad es de una constructora quebrada y todavía no está en manos del banco malo.