El Ayuntamiento de València ha pasado de la advertencia a los hechos y entre el miércoles y el jueves ya van seis multas a personas que o bien se bañaron, desoyendo las advertencias de la policía, en las albercas y estanques del Parc Central donde no es apto el baño, la gran mayoría, o bien llevaban a sus perros sueltos (algo también prohibido) permitiendo con ello que pudieran entrar en las zonas de agua.

Y es que en pleno verano, muchos valencianos que no han podido irse de la ciudad, acuden a los grandes parques en busca de sombras y espacios de refresco. El Parc Central, diseñado por la paisajista americana Katrhyn Gustafson, con al menos una decena de elementos de agua (canales, fuentes y estanques) y con abundante vegetación es uno de los espacios preferidos por valencianos y turistas.

El baño por parte de adultos, niños y perros de los estanques del Parc Central no pensados ni clorados para tal uso provocó varios casos de infección gastrointestinal en niños el pasado mes de julio obligando al ayuntamiento a cerrar el parque y vaciar las fuentes para proceder a la desinfección de todo el sistema hidráulico del parque. Este martes, las fuentes volvieron a llenarse y de nuevo ha vuelto el baño en zonas no aptas. Todo a pesar de las advertencias de los concejales de Parques y Jardines, Juan Carlos Caballero, y del Ciclo del Agua, Carlos Mundina, que recordaron este martes que los estanques y fuentes "no son piscinas". Todo también a pesar de los nuevos carteles informativos advirtiendo de que el baño en zonas no aptas se multará con hasta 750 euros.

Las fuentes de la policía local no pudieron confirmar el importe de las tres multas que se impusieron el miércoles por la tarde y ni de las tres que se pusieron ayer por la mañana puesto que el acta se remite al servicio de Procedimiento Sancionador que es el que determina en función de la descripción de los agentes de los hechos el importe exacto de la multa.

Solo una zona de agua de las aproximadamente diez que tiene esta parque está preparada para el baño. Es la gran fuente de chorros, siempre concurrida en estas fechas.

Otras "piscinas" prohibidas

Las altas temperaturas convierten no solo las fuentes del Parc Central en piscinas improvisadas. Otros elementos de agua de la ciudad también son usados por valencianos y turistas para aliviar el calor. Lo fue en su momento el estanque-lucernario de l'Almoina, que cada cierto tiempo se vacía. También las grandes láminas de agua bajo algunos puentes del Jardín del Turia sirven de refresco, como la pequeña playa artificial del lago del Parque de Cabecera.

Los vaporizadores de agua de la plaza de la Reina, incorporados en la remodelación de la plaza, son uno de los espacios más disputados de este enclave en estos días de intenso calor. Incluso en barrios como el Cabanyal, donde la playa está relativamente cerca, la fuente de chorros que se instaló en la plaza del Rosario hace unos años en sustitución de la que había también es usada por las familias con niños de la zona como espacio de refresco.