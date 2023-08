La playa de Pinedo acogerá en las jornadas de martes a jueves una nueva edición de sus mucho más que centenarias «corregudes de joies». Una docena de caballos -que ya no son animales de labor, sino de entretenimiento, que no están sometidos a los rigores del arado-, con varias amazonas a sus lomos -a pelo, sin silla ni estribo- protagonizarán una particular liguilla todos contra todos para coronar al mejor de todos ellos. Todos intentarán destronar a «Xaloc», el ganador del año pasado, que, a sus trece años, vuelve «y aún mejor que la otra vez» en palabras de su dueño, Rafael «El Negre» Martínez.

"Dile a los ecologistas si no están bien hidratados" La jornada previa estuvo dedicada al reconocimiento veterinario, cuyo colegiado comprobaba que ninguno de ellos cojeaba o que apreciaba cualquier anomalía de respiración o digestión. «Es el mismo reconocimiento que a un caballo de raid, que tiene que recorrer docenas de kilómetros». En los días previos han salido voces entre los animalistas. «Estamos hablando de carreras muy cortas, para unos animales que están capacitados para ese esfuerzo». No ha gustado este movimiento entre los dueños de los equinos. Y la forma más prosaica de demostrarlo es cuando alguno de ellos se aliviaba «¡mira, mira! Dile a los ecologistas si no están bien hidratados!». La organización, en todo caso, se guarda el comodín de retrasar media hora o más el inicio de las carreras, previstas para las seis de la tarde, si el calor apretara, e incluso acortarlas en longitud de 700 a 500 metros, aunque hasta el propio veterinario aseguraba que «estamos en una zona con brisa marina, que refresca bastante las temperaturas». 160 años cabalgando en Pinedo La playa de Pinedo se convierte durante las tres jornadas en un particular hipódromo de arena -para los jinetes, más blanda que el año pasado por el cambio de ubicación de la misma-. Su declaración como fiesta de Interés Provincial y la entrega de una subvención permite crear un Ascot en miniatura, con gradas, pero sin pamelas.