Compromís y PSPV han reaccionado a la noticia publicada hoy por Levante-EMV en el sentido de que el gobierno municipal del PP está revisando el plan para suprimir el túnel de Pérez Galdós pese a que es una obra que ha recibido 8,9 millones de Europa y tiene unos plazos muy ajustados para ejecutarse ya que hay peligro real de perder los Fondos Next Generation que ha recibido. Así, el concejal Giuseppe Grezzi ha anunciado que presentará una moción para que se presente cuanto antes el calendario detallado de ejecución de este y el resto de proyectos que se financiarían con fondos europeos mientras que la portavoz socialista Sandra Gómez ha advertido a la alcaldesa María José Catalá que si no se cumplen los plazos, se perderá la financión europea.

Los vecinos trasladan su preocupación a Compromís

El exresponsable del área de Movilidad Sostenible Giuseppe Grezzi ha anunciado que ya a finales de julio se anunció la concesión de 20 millones de euros en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU para la ejecución de proyectos trabajados durante el gobierno de Joan Ribó. Entre ellos, se contaban la realización de los carriles bici de San Vicente y Gaspar Aguilar, las nuevas actuaciones para pacificar el tráfico en Massarrojos o la reurbanización de Pérez Galdós, "actuaciones todas ellas" que, advierte el concejal, "deberían realizarse en su conjunto para recibir la importante ayuda europea, pues se subvenciona el plan integral"..

“Los vecinos de Pérez Galdós me han trasladado recientemente su preocupación a raíz de las insinuaciones del Partido Popular de paralizar una reforma tan necesaria para la ciudad como es la de la avenida, y ya les he comunicado que presentaré una batería de iniciativas para que den información pública del calendario de ejecución de ésta y el resto obras financiadas por Europa”, ha indicado el concejal.

“Ya fue llamativo que fuéramos Compromís y no el nuevo gobierno municipal quienes informáramos de que Europa había adjudicado a València 20 millones de euros para actuaciones de movilidad entre las que se encuentran las reformas de Pérez Galdós, San Vicente y Gaspar Aguilar entre otras. Que ahora insinúen que no tienen claro si hacer Pérez Galdós como se ha trabajado durante tanto tiempo entre técnicos y vecinos, podría ser su manera de decir que renuncian no solo a mejorar la ciudad, sino a que esa mejora se haga con fondos europeos, que se perderían de no realizarse todas las obras financiadas. El resultado sería catastrófico a todos los niveles, no solo para el bienestar de los ciudadanos, sino también para la economía de la ciudad y su credibilidad como capital verde europea”, resume el concejal.

“De ahí que vamos a exigir a la señora Català y su equipo que se dejen de enredar y se pongan de una vez a trabajar, porque una ciudad de la importancia y las dimensiones de València necesita de unos gobernantes plenamente implicados para avanzar al nivel que se avanzaba durante el mandato de Joan Ribó. València no es un pueblo, y dejarla a la deriva como la encontramos en 2015 y como parece que ya la mal gestiona María José Català, puede tener terribles consecuencias”, concluye Grezzi.

Por otro lado, Grezzi se ha mostrado sorprendido por el anuncio realizado esta mañana por el concejal de seguridad y movilidad Jesús Carbonell al anunciar hoy que la Policía Local tendrá acceso a las cámaras de tráfico, algo que viene sucediendo desde antes de 2015. “Desconocemos el alcance real de lo anunciado, pero desde Compromís lo celebraremos si realmente se corresponde con una voluntad real de atajar la causa de los siniestros que provocan accidentes graves y muertes, que no son otros que el exceso de velocidad y el incumplimiento sistemático de la ordenanza de Movilidad, en vigor desde 2019”.

Gómez: "València perderá 9 millones de los fondos europeos"

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista Sandra Gómez ha advertido a la alcaldesa de València María José Catalá, que si mantiene el túnel de Pérez Galdós “València perderá 9 millones de los fondos europeos”. En estos términos ha valorado la decisión del PP de estudiar la modificación de la reurbanización de Pérez Galdós.

Este proyecto cuenta con fondos europeos para su desarrollo y, recuerdan, surgió de los presupuestos participativos con el apoyo de sus vecinos y vecinas. “Si Catalá no respeta el proyecto ganador y no elimina el túnel o no gana espacio para los peatones respecto a lo que ya existe actualmente, inclumplirá los requisitos de la solicitud de los fondos europeos y los valencianos y valencianas podríamos perder cerca 9 millones de euros”, ha señalado Sandra Gómez.

En esta línea, ha señalado: “Estamos viendo cómo Catalá carece de proyecto para València más allá de asumir las tesis negacionistas de Vox sobre el cambio climático y de un urbanismo del siglo pasado en el que el coche sigue siendo el protagonista, por delante de las personas”.

El diseño ganador, ‘Raices’, dibuja una planta viaria de dos carriles por sentido más un carril-bici en la banda norte de las avenidas Pérez Galdós y Giorgeta, un gran eje de biodiversidad y la cobertura del túnel que pasa a convertirse en un depósito hídrico para aguas pluviales. El proyecto fue seleccionado, recuerda Gómez, “por un jurado compuesto, entre otros, por representantes del servicio de movilidad del Ayuntamiento de València que dieron por válida la propuesta”.

Además, la dirigente socialista ha recordado que el PP de Rita Barberà realizó una reducción de carriles similar en la reforma de la avenida Peris y Valero, que funciona sin la necesidad de túneles, que forma parte de la misma ronda y que dejó dos carriles en uno de los sentidos, para ganar espacio en las aceras, “y no pasó nada”.

“Los socialistas dejamos todo preparado para que se realizase la reorganización de Pérez Galdós, pero la inactividad del ayuntamiento está poniendo en riesgo una obra fundamental para la ciudad. Si no se cumplen los requisitos y los plazos de la solicitud, se podrían perder los cerca de 9 millones de euros que conseguimos los socialistas de fondos europeos y la oportunidad de seguir avanzando hacia una ciudad más verde y amable que sea capaz de resistir las olas de calor”, ha señalado Gómez.