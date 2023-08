Levantar una parte de la ciudad para una obra de empeño va acompañada de un problema: la amputación de lo cotidiano. Y cuanto más agresiva y prolongada es la obra, peor, aunque el resultado final sea un servicio a la ciudadanía. Ahora mismo, el foco de conflicto en València está centrado, una vez pasadas las grandes peatonalizaciones, en las obras de las calles Alicante y Castellón. Porque en este caso sí que se ha producido un aislamiento total de los grandes perjudicados: vecinos y sobre todo, comerciantes. El objeto de las obras es crear el llamado «Cañón Peatonal» que conectará la nueva línea 10 del Metro, la que por fin se abrió desde Nazaret, con el nudo de la estación de Xàtiva, clave para poder tomar el resto de líneas importantes de la red. Pero que son obras que tendrán levantadas las calles del entorno de la Estación del Norte durante más de un año.

Pero mientras eso llega, el día a día son las imponentes vallas que han descabezado la conexión del centro con Russafa. Tan sólo se puede acceder por la calle del mismo nombre o por el Pasaje Doctor Serra, que bulle de tránsito. Pero al hacerlo se deja atrás un grupo importante de comercios que se encuentran, ahora mismo, aislados y con la posible clientela cercenada.

Solución en la Plaza de Toros

La Diputació acaba de arrojar una luz de esperanza después de que confirmaran a Levante-EMV que están estudiando la petición de los comerciantes de que se habiliten los bajos de la plaza de Toros como pasos de peatones improvisados y provisionales mientras se hacen estas obras en las calles en litigio. Los técnicos están valorando si esta solución para mejorar la movilidad es viable y se lo trasladarán al jefe de gabinete del presidente Vicente Mompó que tendrá la última palabra. Pero de entrada, la Diputació no se cierra a abrirlo cuando no haya actos taurinos o de otro tipo, que no dejan de ser la mayor parte del tiempo. Es una de las opciones que han pedido desde la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de València, que a su vez ha pedido a la Conselleria de Infraestructuras y a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana que tome medidas para que las obras afecten lo menos posible al día a día.

"Que la obra ponga de su parte"

Mientras esto sucede, el día a día es muy complicado. Los comerciantes aseguran que han pedido «mil veces a la obra que pongan de su parte. Que hagan caminos que puedan modificarse según estén trabajando en una zona o en otra. Se abre en fin de semana, pero ¿para qué? Y además, los obreros que hablan mal. No hay forma de entenderse» aseguran desde estos comercios, donde entienden que la situación «es preocupante por el tiempo que hay previsto estar en esta situación».

El problema más grande lo tienen en la calle Alicante, donde los comercios que están en la acera frente a la de la Estación del Norte están literalmente encajonados. «Son tiendas de souvenirs, de ropa y complementos... y por ahí pasa ahora muy poca gente. Se podría arreglar mucho mejor para que todos estuviéramos contentos». El único atenuante es que se trata de una zona comercial altamente especializada de clientela fiel: tiendas de fotografía y reproducción, clínicas, artículos de coleccionista, disfraces... «pero aquellos a los que les importa la clientela de paso, esto es terrible». A lo que hay que añadir que todos estos recovecos son carne de «orines, excrementos y seguridad». Nuevamente la palma se la lleva la calle Alicante donde, además, «ya me contarás qué seguridad inspira un pasillo que es una encerrona. Uno tío en un lado y otro en otro... además está mal iluminado. Es un problema para los comercios y también para los vecinos», denuncian los afectados.