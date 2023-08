La supresión del túnel de la Avenida de Pérez Galdós, enmarcada dentro de la renaturalización de esta «autopista» urbana, se ha encallado en la actual concejalía de Movilidad que dirige el concejal Jesús Carbonell. Tal como ha publicado Levante-EMV, el regidor del equipo de María José Catalá ha encargado un estudio para analizar cómo afectaría al tráfico eliminar este paso subterráneo por el que pasan entre 60.000 y 70.000 vehículos a diario.

La portavoz socialista Sandra Gómez defiende que el área de Movilidad, en manos de Giuseppe Grezzi (Compromís) hasta mayo de 2023, ya emitió un informe en el que ordena suprimir este túnel. «La planta viaria que se proponga no deberá contemplar el actual paso inferior de la av. Pérez Galdós», dice textualmente el dictamen.

Gómez exigió a la alcaldesa del PP que deje de mentir: «Sí que existe un informe que avala la supresión del túnel de Pérez Galdós. El informe se solicitó exclusivamente para el concurso público y especifica que la planta viaria que se proponga no deberá contemplar el actual paso inferior de la avenida Pérez Galdós», añadió. Además, el jurado del concurso contaba con un representante del servicio de movilidad «que confirmó la validez del plan ganador, denominado Raíces». «Sin ese informe y sin la aprobación del representante de movilidad, el proyecto no podría haber resultado ganador», manifestó Gómez, «por lo que el PP está perdiendo el tiempo solicitando un nuevo informe».

Gómez exige a Catalá que haga lo mismo que Rita en Peris y Valero

La dirigente socialista recordó que el PP de Rita Barberá realizó una reducción de carriles similar en la reforma de la avenida Peris y Valero, donde el tráfico funciona sin la necesidad de túneles y que dejó dos carriles en uno de los sentidos, para ganar espacio en las aceras, «y no pasó nada». El PP redujo los carriles de Peris y Valero con el argumento de que la Ronda Sur de la ciudad, recién acabada en aquel entonces, podía absorber el tráfico que se desviara de la avenida. «¿Por qué este argumento sirve para Peris y Valero y no para Pérez Galdós? Esto deja ver que para el PP sigue habiendo una València de primera y de segunda. Lo que sirve para los vecinos y vecinas del Eixample, no sirve para los barrios obreros. PP aplicó esta medida en Peris y Valero mientras niega a los vecinos de Pérez Galdós el derecho a vivir sin contaminación», señala la portavoz. Por ello, los socialistas instan al Gobierno de Catalá a no perder más el tiempo y llevar a cabo la reurbanización de Pérez Galdós, que además, indica Gómez, «es un proyecto avalado por la Unión Europea que nos ha dado 9 millones de euros» por ser un ejemplo en la lucha contra el Cambio Climático y hay riesgo de perder ese dinero si la obra no se hace en los términos presentados a los Next Generation.

El PP dice que la planta viaria es insuficiente y falta un dictamen sobre el tráfico

Sin embargo, estos argumentos no convencen al equipo de la nueva alcaldesa. Este documento aportado por el PSPV y que figura en las bases de concurso para diseñar la reforma de Pérez Galdós es solo «una página donde se informa a los concursantes sobre qué han de tener en cuenta para elaborar sus propuestas. Lo llaman informe pero no informa de nada», apuntan fuentes del gobierno municipal. «No es un Informe técnico que exponga, analice y valore el impacto que la obra, y cada una de sus medidas, así como el impacto que va a tener en el tráfico y su posible congestión», subrayan.

Este dictamen sobre la densidad del tráfico en la zona, que no existe en el Ayuntamiento de València añaden los responsables del PP, «es el informe que no hay en el expediente y que debe decir por donde irán los 60.000 vehículos diarios que usan el túnel».

Por ello, Jesús Carbonell ha ordenado que se realice este análisis sobre cómo afectaría en el tráfico la supresión del citado subterráneo. Mientras, el colectivo Fuera Túnel y la asociación de vecinos de la Raiosa sigue reivindicando que se ejecute el plan «Raíces» tal como lo dejó el gobierno de Ribó. En la misma línea, Grezzi reclama que Catalá acabe «con la infamia de vivir en una autopista urbana» que sufren los residentes del barrio. Para los colectivos vecinales el paso subterráneo se tiene que eliminar porque es la mayor fuente de contaminación de la avenida y porque separa en dos a la comunidad vecinal y comercial.