Reordenar o reformar, de una forma más o menos notable, la calle Colón, es una de las grandes acciones que va a afrontar -es una promesa electoral- el nuevo gobierno municipal en materia de movilidad. Hasta ahora tan sólo ha anunciado que se van a recabar informes y opiniones para establecer un diseño definitivo. En el que el gran debate parece radicar claramente en dejar o no los dos carriles actuales para servicio público y uno sólo para el transporte particular o en la reversión del sentido en su tramo inicial.

Sin embargo, no es en la calzada en lo que se centra el colectivo Amics de la Mobilitat Urbana, advierte que también hay que contar, a la hora de tocar algo, con la parte destinada al peatón, para el que reclama una reforma sustancial en todos los sentidos: superficie útil, accesibilidad, obstáculos y tránsito. Apelando a que más de la cuartaparte de los desplazamientos en la calle son a pie, con sustanciales diferencias, que van de "una media diaria de 8.808 personas diarias, pero que sube a 16.665 los viernes y 15.462 los sábados", algo que incide además en el desarrollo de los comercios de la zona.

Sin embargo, el terreno en el que se desarrolla "deja mucho que desear y en horas punta los usuarios deben de sortear el paso hasta invadir la calzada para continuar el curso de su trayectoria".

El estudio, y sus posteriores conclusiones, inciden en que los grandes perjudicados, para los que las aceras son más incómodas, son "los más desfavorecidos o vulnerables ven como casi imposible circular con seguridad, hablamos de ancianos que arrastran los pies para poder andar con ayuda a veces de bastón, discapacitados en sillas de ruedas que necesitan una anchura de paso de 1,20 metros y ciegos que se encuentran con cambios de rasante que obstaculizan el paso".

Pavimentos deslizantes y discontinuidad

Pero hay más: "los cambios de pavimentos, en tramos deslizantes ante el suelo mojado y sobre todo la discontinuidad de algunos tramos donde hay pavimento montados y agujeros".

Un cuarto de siglo después, mantienen como el particular punto negro: la boca de metro accesoria de la estación de Colón -no la grande de Ruinas- sino la que sale desde la acera, a la cual "estrangula, ofreciendo una sección de paso de tan sólo 1,65 m para el peatón y teniendo en cuenta que por esa zona suelen pasar una 1050 personas, se obtienen 36 personas por minuto, esto hace que esa sección no sea adecuada para el paso de peatones creando pelotones de peatones que se tropiezan en ambos sentidos y decidan invadir la calzada para sortear el paso". La solución que dan, sin embargo, es tan drástica como "pasarla a la acera de en frente".

El cruce de Hernan Cortés, aparcamiento de bicicletas en las aceras también forman parte de lo que consideran deficiencias. Entre las soluciones, la más importante es la de la ampliación de la superficie de las mismas -lo que conllevaría una remodelación total del diseño "para dimensionar un correcto nivel de servicio en horas punta para que los peatones puedan transitar sin incomodidades de paso".

Y más, incluyendo la mismísima reestructuración de Anillo Ciclista "desviando su trayectoria por calles adyacentes, debido sobre todo a la multitud de tráfico peatonal y no peatonal que transitan en la calle, evitando despistes que creen accidentes y proporcionando más seguridad y comodidad de paso por las mismas".

También inciden en la necesidad de cambiar la superficie y "yroyectar un modelo de acera inteligente que mejoren los niveles de servicio en horas punta, cambio de pavimento más uniforme y de diseño personalizado y antideslizante, más fácil de limpiar y anti-chicles, que sean resistentes a altas cargas por la invasión de camiones de mantenimiento".Por último, también recomiendan una mejora en los pasos se peatones con "sistemas inteligentes, como las baldosas que una vez el usuario se instala encima, solicita al semáforo un cambio de color para el paso del peatón o la iluminación en las zonas de paso de peatones para su mayor visibilidad por parte del tráfico rodado".