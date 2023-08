Más vandalismo, más degradación, más ruido y más inseguridad. Corregida y aumentada en época estival. Los vecinos de la Malva-rosa vuelven a alzar la voz por es que es, sin duda, el territorio más degradado -por aspecto y por extensión- de todo el término municipal: las Casitas Rosas. Un grupo de viviendas que no tienen ya ningún tipo de solucion. Un grupo de bloques de infraviviendas cuyo plan de derribo y realojo -de aquellos que tengan derecho a ello- continúa lento su desarrollo. Mientras, los vecinos de los alrededores (no es un barrio aislado, sino enclavado en medio del barrio) vuelven a alzar la voz, después de unas movilizaciones periódicas -en las que se recuperó el enclave de «las cuatro esquinas»- no ya para recordar que el problema continúa, sino que se encuentran en el mismo sitio donde estaban. Ahora, además, visiblizado durante el mes de agosto en una comunidad más joven por el vídeo de Joaquín Santos, viral en tiempo récord como anteriormente el de «Zazza el Italiano».

Urbanismo prepara un plan para las Casitas Rosas que incluye posibles derribos El ayuntamiento presenta la hoja de ruta de las casitas rosa sin concretar plazos para los derribos Los vecinos de la Malva piden que se mantengan los derribos en las Casitas Rosas "Las promesas ya no sirven" Sin tener por qué esperar a los cien días de gracia, Amics de la Malva recuerda que «las promesas ya no nos sirven. Queremos hechos ya» y emplazan al nuevo equipo de gobierno municipal a que «cumpla con los compromisos adquiridos y intervenga lo antes posible con un calendario de actuaciones que pongan fin a largas décadas de olvido. Hay un plan para Casitas Rosas que deben comenzar a desarrollarse de inmediato». El verano empeora las cosas Y es que el verano no ha hecho más que empeorar las cosas. En casas sin condiciones de refrigeración alguna, la vida sale a la calle. Lo que provoza el «hartazgo» del resto del vecindario. «por el aumento de la degradación, el vandalismo y la inseguridad que llega a límites insostenibles, así como por los ruidos nocturnos que se hacen presentes en las largas y tórridas noches estivales que hacen imposible el descanso todos los días de la semana. El vecindario tiene que convivir con el aumento del tráfico y consumo de drogas, a plena luz del día, que se intensifica considerablemente en nuestras calles, así como la gente que se instala en nuestros parques, solares y plazas con sus enseres. Por las noches, la música a todo volumen, es una constante que impide el descanso de los vecinos, sobre todo en el entorno de las Casitas Rosas». Y ahora, quema de contenedores Dentro de una lista más o menos conocida o previsible, pero que recuerdan por si cae en el olvido: «la suciedad de nuestras calles, la basura esparcida alrededor de los contenedores diariamente, enseres y muebles depositados indebidamente por personas incívicas, con total impunidad, ofreciendo una imagen de crecente degradación». Y por si no quedara episodios nuevos que añadir al de los «robos en comercios y bajos» se añade ahora «los robos e incendios de vehículos, como pasó recientemente. El último episodio, la quema de contenedores en la esquina de Sant Rafael con Beato Juan Grande, a altas horas de la noche, ha generado la situación de alarma entre el vecindario». «Barrio sin ley». Una denominación que acuña la propia asociacion vecinal, y que asegura que no tiene remedio. «Son muchos los años y los veranos que llevamos padeciendo esta situación que se agrava con el paso del tiempo. Nuestra asociación lleva muchos años trasladando esta situación de degradación a las instancias políticas responsables solicitando soluciones integrales. Al mismo tiempo queremos desmarcarnos de las iniciativas que puedan surgir y que pongan en peligro la convivencia vecinal».