El Ayuntamiento de València va a recuperar la gestión de los parkings de la plaza de la Reina y de Ciudad de Brujas, conocido como Centro Histórico-Mercado Central. Así lo ha anunciado el concejal de Movilidad y Protección Ciudadana Jesús Carbonell, al término de su reunión con el Comité de Empresa de la Empresa Municipal de Transportes, y lo ha ratificado Gregorio Rabadán, el presidente de este órgano de representación de los trabajadores. Según Carbonell, "tener un servicio público de transporte urbano de calidad propio del siglo XXI es la meta principal de la EMT" y del nuevo equipo dirigido por Carbonell y el gerente Manuel Martìnez. Para ello, la mercantil municipal tiene que abandonar aquellas líneas de negocio que no corresponden estrictamente a la prestación del servicio de autobuses y centrarse en mejorar el servicio al pasajero.

Sobre la incorporación de más chóferes a la compañía para paliar las dificultades que ha tenido la plantilla durante este verano para cumplir los horarios y para atender todas las rutas que deben cubrir los autobuses, teniendo en cuenta que ha habido un aumento de usuarios por turistas y valencianos que van a las playas, Carbonell ha confirmado que se van a ir incorporando más conductores en las próximas semanas. "Se han incorporado 20 chóferes, próximamente se unirán más 10, y hasta 40, entre finales de septiembre y octubre".

Los aparcamientos subterráneos vuelven al consistorio

En cuanto a la gestión de los aparcamientos por parte de la EMT, que fue una apuesta personal del anterior concejal de Movilidad Giuseppe Grezzi para conseguir ingresos complementarios para la firma pública, Carbonell tiene claro que estos aparcamientos municipales volverán a ser gestionados por el Ayuntamiento de València, bien por el servicio de Movilidad o bien por Aumsa, o por el servicio que se considere más adecuado. Pero está claro que el consistorio va a recuperar la gestión y control de ambas instalaciones. Zapatero a sus zapatos ha venido a resaltar el concejal del PP.

La EMT -ha señalado Carbonell- debe centrarse en su actividad nuclear que es la prestación de un servicio público de transporte de calidad en València y dejar otras líneas de negocio al margen porque la EMT pensamos que lo que tienen que hacer centrarse en mejorar las cifras de viajeros porque eso permitirá dar el nivel de servicio de calidad que queremos para ella", ha remarcado el también presidente de la compañía.

Respecto a otras cuestiones como posibles cambios en la gestión de la ORA, Carbonell ha imnformado a los sindicatos que no es el momento "de abordarlas" y ha reiterado que la EMT "debe centrarse en dar un servicio de transporte de calidad". En cuanto a la reforma de la Calle Colòn, los representantes sindicales han pedido al nuevo gobierno del PP que no quite el carril de la EMT pero la respuesta ha sido que la revisión de esta céntrica vía "es una promesa electoral que la alcaldesa María José Catalá piensa cumplir".

"No sabemos qué va a pasar con los 30 trabajadores de los parkings"

Por su parte, Gregorio Rabadán, presidente del Comité de Empresa de la EMT, se ha mostrado tras la reunión con Carbonell por el futuro de los trabajadores que hasta hora trabajaban en estos aparcamientos subterraneos: "Me voy con mala sensación. Con más incertidumbre de las que tenía. Nos ha dejado claro que los parkings de Brujas y de la calle de la Reina dejarán de ser de la EMT. Ahí hay 30 trabajadores de la EMT empleados en el acceso, el control del parking, venta de bonos, etc. Desde el ayuntamiento dicen que los parkings cuestan dinero a la EMT, pero no es verdad… Y han dicho con estas palabras: “Zapatero a tus zapatos”. Que la EMT se tiene que encargar del tema autobuses. Respecto al futuro de los parkings, lo único que ha dejado caer es que pasa a gestión del ayuntamiento", ha insistido el sindicalista.

En esta línea, el representante de los trabajadores ha añadido: "El ayuntamiento invirtió un dinero en remodelar esos parkings que la EMT con los ingresos netos estaba devolviendo. Con lo que se estaba sacando con los parkings se estaba devolviendo el dinero al consistorio. Además, el Ayuntamiento es el principal valedor de la EMT, con lo que sigue siendo dinero público. No vemos la pérdida por ningún lado. Y no sabemos qué va a pasar con los trabajadores".

Sobre la falta de personal y el estrés laboral que ya denunció en Levante-EMV este Comité de Empresa, Gregorio Rabadán ha relatado que en la reunión con Carbonell: "También hemos puesto sobre la mesa el verano que hemos pasado de precariedad en las líneas, la falta de cumplimiento del servicio programado, del mal servicio que hemos dado y cómo ha afectado eso a los trabajadores en su salud". La EMT ha reconocido que este problema se está dando. "Ellos lo han reconocido y han puesto encima de la mesa un calendario para que entren 50 conductores en septiembre y octubre. Muchos de ellos saldrán de aquellos que ya pasaron el reconocimiento médico. Le han echado la culpa de todo a Grezzi", ha resaltado el sindicalista.

Sobre la reforma de la calle Colón, que la alcaldesa María José Catalá ha anunciado que va a reformar, el Comité de Empresa de la EMT ha pedido a los directivos de la empresa que no se elimine el carril EMT-taxi como parece que quiere hacer el PP. "Hemos dicho que quitar el carril de bus-taxi supondría un perjuicio para las periferias porque aumentaría el tiempo de recorrido y las frecuencias de paso, sería un tapón. Pero dicen que van a planificar y ya se verá. Que se deben a sus promesas electorales", comenta un preocupado Gregorio Rabadán. En resumen: "el único consenso ha sido que este verano se ha dado un pésimo servicio y esto ha supuesto un perjuicio para usuarios y trabajadores. En principio no nos hemos emplazado a una próxima reunión", comentan los portavoces de los trabajadores.

