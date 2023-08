Antes de empezar de lleno el curso político de la ciudad, la actualidad vecinal ya se adelanta en el calendario y se mueve con un foco puesto nuevamente en un espacio que se repite cíclicamente: las Casitas Rosas. Que es, en estos momentos, el espacio más degradado de todo el término municipal. Por su extensión y por la cantidad de personas, dentro y fuera, que les afecta. La asociación vecinal de la Malva-rosa alertó de que ese «hartazgo» tantas veces expresado desde hace más de treinta años volvía a aflorar porque, con la llegada del verano, el movimiento de tráfico de drogas y, por ello, de inseguridad, se multiplicaba.

Con eso y con más cosas acudieron a ver al nuevo concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Jesús Carbonell. La reunión acabó con dos mensajes claros: que el consistorio está interesado en solucionar el problema y que es una cuestión que no sólo compete al ayuntamiento.

Por eso aseguró posteriormente que la asociación «me ha reconocido que hemos incrementado la presencia en la medida de nuestras posibilidades, con las limitaciones de plantilla que tenemos. Que haya unidades de la Policía Local tiene, como mínimo, un efecto preventivo. Estamos ayudando y lo haremos más. Pero también les he dicho que tengan en cuenta que la competencia en materia de seguridad ciudadana es de la Policía Nacional, que depende de la Delegación de Gobierno. Y me han reconocido que allí no han pedido ninguna reunión. Que la pedirán. Pero el primer paso también tiene que venir de ahí. Me parece muy bien que vengan, pero hay que tener claro donde hay que solicitar la ayuda en este sentido. Me consta que Policía Nacional hay de forma habitual allí, pero pedir más vigilancia compete en otro lugar».

Una solución más ambiciosa

En cualquiera de los casos, también reconocía que la solución al barrio «no pasa por la actuación policial» y ha emplazado a los vecinos a lo que será una reunión con todas las concejalías que tienen competencia: Seguridad Ciudadana, Urbanismo y Servicios Sociales. «Por supuesto que nos encantaría ser el gobierno municipal que finalizara ese problema. Vamos a trabajar de verdad porque este barrio mejore sus condiciones. La Malva-rosa lleva muchos años sufriendo».

El plan de actuación, ya esbozado en el anterior gobierno municipal, pasa por el desalojo de los traficantes de droga y, por extensión, de su clientela y salvar en todo caso, a aquellas personas que son propietarios de viviendas y que llevan una vida normal.

Carbonell: «Queremos ser el gobierno que acabe con este problema, el barrio lleva muchos años sufriendo»

Son todo unos problemas que, para Agustín Abarca, secretario de Amics de la Malva, «deben solucionarse para acabar con las cuatro décadas de olvido que sufre nuestro barrio».

Los bloques de viviendas están tocados de muerte. Son fincas de mala calidad -destinadas a realojar a damnificados de la Riada; es decir, una colmena sesentera- y su habitabilidad está más que afectada.

Unos, legítimos; otros, tóxicos

No quería Carbonell afirmar que el destino de los mismos sea la demolición. «Dejémoslo para la próxima reunión, la de conjunto, que esa sí que será importante». Y el dirigente vecinal insistía en que hay que hilar muy fino «porque Casitas Rosas son muchos bloques y hay personas que llevan vida de buena convivencia. Ya hay un censo de quienes son los moradores de cada bloque. Con esos datos y lo que pueda hacer el nuevo equipo municipal se podrán hacer las cosas mejor, respetando los derechos de los pobladores que tienen pisos en propiedad. hay que tomar acciones, pero siendo muy cuidadoso. El porcentaje entre habitantes «tóxicos» y «legítimos»... «no me atrevería a dar un porcentaje, pero diría que son menores los tóxicos que los que no lo son, pero se significan más. Se hacen de notar. Montan follones, hacen fogatas... pero como digo, hay que hilar muy fino para separar el grano de la paja». Ya quedó, del anterior equipo de gobierno, un plan que pasaba por un derribo parcial y rehabilitación de lo salvable, incluyendo el realojo de los legítimos.

Día de la Marmota

Los vecinos aseguran que los veranos son «el Día de la Marmota», porque aumenta la inseguridad -que se extiende a los comercios- y que han llevado a reorganizar patrullas vecinales, algo que al propio colectivo vecinal no le gusta, pero que entiende como «fruto de la desesperación de unos vecinos que no ven salida al deterioro y degradación y han tomado el camino de en medio, pero que no lleva más que a un callejón sin salida». La asociación apela a la movilización ciudadana, sí, pero en tiempo y forma y debidamente convocadas. «En octubre, coincidiendo con el aniversario de la manifestación de 1991, haremos una gran convocatoria», concluyen.