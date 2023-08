El concejal del Grupo Municipal Socialista Borja Sanjuán ha exigido hoy a la alcaldesa de València María José Catalá que investigue “los hechos gravísimos que han ocurrido en un restaurante del centro de València donde una persona ha cometido una agresión homófoba y presuntamente esta persona se trata de un exconcejal del propio Partido Popular”.

Borja Sanjuán ha querido un enviar “un mensaje de apoyo a la persona agredida y a los propietarios del local que sienten acosados”. El regidor socialista se ha pronunciado en estos términos al valorar las imágenes difundidas tanto por los propietarios del negocio de restauración en sus redes sociales como por À Punt en las que puede observarse al exconcejal del PP Ramón Isidro, revelan desde el grupo socialista. Isidro fue teniente de alcalde de Rita Barberá, con quien además estuvo al frente de distintas concejalías del Ayuntamiento de València, y desempeñó otros cargos en la Emtre y en la Conselleria de Cultura.

El propietario de este establecimiento, Valencia Guakame Street Food, es Jonan Wiergo, un conocido influencer y empresario de éxito, más conocido desde su participación en el programa Supervivientes 2023 donde quedó finalista. Junto a su socio Chris Tomás, fundó este restaurante vegano donde se realizaban shows protagonizados por Drag Queen y que se ha convertido en un referente para la comunidad LGTBi. El propio Wiergo confirma a Levante-EMV que en un mes habrá un juicio en el que presunto agresor tendrá que responder supuestamente de estos hechos ante la justicia. Por su parte, este periódico ha contactado en varias ocasiones con el exconcejal del PP Ramón Isidro sin que el afectado haya querido dar su versión de los hechos. Ni por guasap ni atendiendo por teléfono.

Sanjuán reclama al PP que condene los hechos

“Esto no puede conllevar impunidad, no puede conllevar que se tapen estos hechos y València no puede convertirse en un sitio donde hay personas que creen que pueden ejercer la discriminación y la violencia”, ha advertido el munícipe socialista Borja Sanjuán quien ha afirmado que, si el PP “no quiere dejar ninguna sombra de duda de que está tratando de proteger a una persona afín, tiene que investigar estos hechos y condenarlos rotundamente”. El portavoz adjunto del grupo socialista ha remarcado que el PP “tiene que investigar la agresión ante la que guardan silencio más si cabe cuando todo apunta a que presuntamente ha sido cometida por un exconcejal y dirigente del PP”. “Que presuntamente un miembro del PP haya cometido estos hechos no puede conllevar impunidad y lo que está siendo atronador es el silencio del PP y de la señora Catalá”, ha apuntado Sanjuán quien ha exigido “transparencia y contundencia”.

"Los vecinos nos están haciendo la vida imposible"

Por su parte, el propietario de Valencia Guakame Street Food ha difundido al menos dos comunicados en sus redes sociales en el que explica lo sucedido y lo califica como una agresión homófoba."Este señor, junto a otros vecinos, no solo nos están haciendo la vida imposible, sino que además agredieron a José, una persona de nuestro equipo. He tomado la decisión de publicar esto, para pedir ayuda, ya que la Policía Nacional, la Policía Local ni el Ayuntamiento de València nos ayudan. Insultos, tirarnos cosas a la terraza y dar vueltas observando cada persona que entra y sale", lamenta en una de estas notas públicas. "El presidente de la comunidad agredió a uno de nuestros trabajadores (tenemos las imágenes de la cámara de seguridad y por supuesto está denunciado)", matiza en otro texto de su Instagram oficial.

"Quieren hundirnos el negocio. Tan solo queremos respeto, y que dejen trabajar a nuestro equipo, y a nuestra drag. Queremos volver a la normalidad y trabajar a gusto. Por cierto, el hombre le repitió en varias ocasiones “Maricón de mierda” Propietarios de Valencia Guakame Street Food

Además, el responsable del establecimiento adverte de una supuesta persecución policial. "Pero todo se queda corto a la cantidad de multas y denuncias que nos llegan cada semana supuestamente por el sonido del local, cuando hicimos una instalación de mucho dinero para insonorizar todo el local y no molestar a los vecinos. Quieren hundirnos el negocio. Tan solo queremos respeto, y que dejen trabajar a nuestro equipo, y a nuestra drag. Queremos volver a la normalidad y trabajar a gusto. Por cierto, el hombre le repitió en varias ocasiones “Maricón de mierda”", finaliza el comunicado.

Tal como ha denunciado el propio Jonan Wiergo, lo que realmente molesta a los vecinos es que sea un bar abiertamente LGTBIQ+ en el que actúan Drag Queens, quienes tomaron la decisión de realizar un parón: "Quieren hundirnos el negocio. Tan solo queremos respeto, y que dejen trabajar a nuestro equipo, y a nuestra drag", sentenciaba el influencer.

"Hay múltiples demuncias de los vecinos por problemas de olores y sonidos"

Por su parte, fuentes oficiales del gobierno municipal del PP han respondido a las críticas del PSPV y han aclarado varias cuestiones. El incidente que ha motivado la presunta agresión homófoba "ocurrió en abril, siendo concejal de seguridad, el socialista Aaron Cano". "Hay una denuncia por lo que son los juzgados quien deben derimir responsabilidades" al tiempo que recuerdan que el denunciado Ramón Isidro "no tiene ningun cargo público y político en el Ayuntamiento de València".

Este lunes, relatan las mismas fuentes, "tras haber tenido conocimiento por los medios de comunicación, el concejal de urbanismo y licencias Juan Giner llamó a la persona encargada del local para trasladarle el nombre del ayuntamiento su condena a cualquier agresión e insulto homófobo. Cosa que no hizo el anterior gobierno cuando ocurrieron los hechos", matizan los portavoces del PP de València.

"Hay múltiples denuncias de los vecinos por problemas de olores y sonidos. La Policía Local desde hace meses (antes de llegar este gobierno del PP) ha acudido al local por denuncias de los vecinos como hace en cualquier local". Fuentes del gobierno municipal del PP

Asimismo, las autoridades señalan que este establecimiento "tiene desde hace más de un año problemas de licencia. Tiene una licencia de cafeteria pero ofrece servicio de restaurante", aclaran. Las mismas fuentes señalan también que hay "múltiples denuncias de los vecinos por problemas de olores y sonidos. La Policia Local desde hace meses (antes de llegar este gobierno del PP) ha acudido al local por denuncias de los vecinos como hace en cualquier local". Hasta el punto que el lunes, el concejal de Urbanismo y de Licencias cuando llamó al local para trasladarle su condena por los hechos, "les trasladó que los tecnicos del mismo podrian reunirse con los técnicos del ayuntamiento para solventar los problemas existentes".