El bus turístic pasará a ser objeto de concurso público, a poder ser en el plazo de un año, el periodo de tiempo en el que se ha firmado una prórroga en la concesión del servicio a la firma Transvia. Pero lo hará con la duda de si, verdaderamente, la prestación de este servicio interesa a las empresas de transporte. En cualquiera de los casos, el nuevo equipo municipal ha tenido que llevar a cabo la prórroga porque el contrato finalizaba en el mes de agosto, en pleno proceso de transición y puede prolongarse durante tres años más. Se trata, en cualquier caso, de una demostración sobre el terreno de que las cosas en la práctica no son siempre fáciles. Sobre todo, teniendo en cuenta que la Agencia Antifraude había recomendado el concurso público para conseguir la mayor participación posible y la mejora de las condiciones económicas. Pero una cosa es la teoría y otra la práctica.

Así lo ha reconocido el nuevo concejal de Movilidad, jesús Carbonell, quien aseguraba que «hay informes contradictorios» sobre la mejor forma de articular este servicio. Pero que, en cualquiera de los casos, «se preparará el concurso público durante los próximos meses, aprovechando que hemos llevado a cabo la nueva ampliación para un espacio de un año». Entre otras cosas, porque «al final, un concurso que garantice a la empresa una seguridad de varios años, acaba con cualquier incertidumbre y puede convertirse en algo más interesante».

"No nos llaman 50 empresas"

Porque, precisamente, uno de los aspectos que afectan a este servicio es que, a día de hoy, «no se detecta que haya un interés excepcional. No nos llaman 50 empresas preguntando por el bus turístic. Si llegado el momento, hay una, pues es una; si hay dos, se puede estudiar el poder repartir el negocio. Pero no da la sensación de que vaya a haber cola. Ojalá lo hubiera, porque a mayor competitividad, mejores postores puede haber. Pero para eso debe haber interés de verdad». También reconocía que las prórrogas -la actual de un año, pero a partir de su expiración, si aún no se ha fallado un concurso, sería a golpe de seis meses- «no dan seguridad al beneficiario. Lo ideal es un periodo de tiempo claro, que permita planificar cualquier inversión en vehículos y programación de rutas. Y para el ayuntamiento también es seguridad jurídica. Lo importante al final es que se pueda prestar un servicio de calidad».

Mal valorado en Tripadvisor

Calidad es, precisamente, uno de los aspectos que están en más debate. No es ya sólo cuestión de que, a primeros del mes de agosto, el sindicato CGT denunció que, en plena ola de calor, los conductores efectuaban su trabajo sin aire acondicionado, soportando temperaturas de hasta 40 grados. Es que esa deficiencia se traslada a los propios usuarios que, cada vez más, tienen una opinión peor del servicio. Tanto es así, que, por ejemplo, en el barómetro de opiniones de Tripadvisor emitidos durante el año 2023, más de la mitad le dan la peor nota, la de «pésimo». Hay críticas por el calor, la incomodidad de los asientos, la deficiencia en los audífonos, etcétera. A lo que se une que, el precio del viaje, que se considera desproporcionado para el servicio recibido.

«Es reputación para la ciudad»

Carbonell apeló, en ese sentido, a que en un concurso «se pueden incluir cláusulas. El ayuntamiento, como es fácil imaginar, no tenía conocimiento ni podía hacer nada porque no es un servicio propio, sino de un tercero. Pero precisamente el pliego sí que puede reclamar unas condiciones mínimas, ya que redunda en la reputación propia ciudad».

Luego está la cuestión de qué beneficios reportaría a las arcas municipales. En lo que también hay debate y duda. «Si, es una cuestión que está ahí pero también me inspira dudas». Dicho de otra manera, «prefiero un servicio de calidad, con el que el turista se muestre satisfecho, que unos beneficios que tampoco solucionen gran cosa. Si el pago de un canon más o menos importante significa reducir las prestaciones al usuario, quizá nos lo tenemos que pensar».