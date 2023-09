La remodelación del tráfico en las calles Gaspar Aguilar y San Vicente, una de las reformas más importantes en materia de movilidad prevista en la pasada legislatura, queda, de momento, aparcada en el cajón. A la espera de tomar una decisión sobre Pérez Galdós y, posteriormente, estudiar la incidencia de ésta sobre las siguientes reformas.

La premisa, desde la concejalía de Movilidad que preside Luis Carbonell, es : «acogerse a las cuestiones técnicas. Que si se toma una decisión, no sea por una decisión arbitraria, sino por un dictamen técnico y por un análisis con las herramientas de que disponemos».

El proyecto es aparentemente sencillo: Gaspar Aguilar y San Vicente son dos calles, si no hermanas, casi. Ambas son de doble sentido en buena parte de sus tramos. El proyecto que impulsó el anterior edil, Giuseppe Grezzi, contemplaba convertir una de ellas «de entrada» (San Vicente) y otra «de salida», Gaspar Aguilar. Darles un lavado de cara, reforzar los carriles de servicio público y trazar carriles bici, de los que ahora carece. De hecho, esta zona sur tiene una conectividad ciclista deficiente con el centro, acabar con los dos dobles sentidos, sino dignificar ambas calles, especialmente Gaspar Aguilar, una avenida que «sólo sirve para ser cruzada».

Pero, por contra, el debate contrario es qué resultado puede generar. Tanto una como otra son calles que no están saturadas. Que, con sus indudables defectos, soporta un tráfico digerible. Y las dos calles, siendo hermanas, no son cercanas: están separadas por un kilómetro. Según el proyecto, todo aquel que, por ejemplo, viva en La Torre o en San Marcelino tendrían que dar un rodeo, fuera para entrar o para salir en dirección al centro.

El plan fue adjudicado y está en proceso de redacción. Se ha definido el sentido de las vías y el número de carriles. Fuentes municipales aseguraban que el problema que hay ahora «es que una vez hecho el proyecto es qué se hace con él. Y vamos a seguir el mecanismo: herramientas tecnológicas para analizar las consecuencias, vinculándolo con los otros proyectos, su interactuación». El edil sostiene que Pérez Galdós «ya es un problema. Si le añades Gaspar Aguilar... lo perentorio, ahora mismo, es la primera de ellas. Y después incorporaremos como una variante más al programa informático este proyecto. Para ver sus consecuencias. Este gobierno tiene la ventaja de que nos basaremos en criterios técnicos exclusivamente. No se dejará de hacer lo que sea viable, pero aquello que no esté sostenido por un criterio técnico, no se hará. Un proyecto sin análisis técnico, no sirve. Por muchas figuraciones o maquetas que se hagan. Lo que no podemos es correr el riesgo de colapsar la ciudad», matiza.

Se trata de dos calles cargadas de historia. Sobre todo, la primera, San Vicente, ungida como la más larga y más antigua de la ciudad, era la carretera de entrada a la capital. La Pista de Silla acabó con esa función, sacando el tráfico de allí, y también evitando cruzar todos los pueblos del sur. En la actualidad, la totalidad del trazado en litigio (hasta que se une a Giorgeta) es en doble sentido.

Gaspar Aguilar es el proceso evolutivo del «camino del Cementerio». Una auténtica vía de lágrimas cruzada a lo largo de las décadas, a la que posteriormente se unió el actual Hospital Peset y que fue creando a su alrededor los barrios residenciales. Conforme creció el parque automovilístico también tuvo su saturación a causa del paso a nivel que la partía por la mitad. Con su soterramiento se produjo una reordenación, al recuperar la traza del ferrocarril como calle. En la actualidad, Gaspar Aguilar tiene doble sentido desde ese antiguo paso a nivel, donde confluye con Fontanars, Campos Crespo, Jaime Beltrán y Venezuela.

Ambas calles están sometidas en estos momentos a importantes actuaciones urbanísticas. San Vicente, la urbanización de los antiguos cuarteles militares y la calle jesús está levantada para construir un carril bici hasta la plaza del mismo nombre.