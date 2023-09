La alcaldesa de València María José Catalá ha anunciado que las cámaras del Área de Prioridad Residencial (APR) "no se van a apagar todas" pero sí que habrá "cambios significativos" en la movilidad de la zona. Tanto es así que un par de semanas, Catalá confía en presentar a la prensa este plan especial para revisar y reordenar el tráfico en Ciutat Vella Nord. "El concejal de Movilidad Jesús Carbonell -ha explicado Catalá- lleva todo el mes de julio y de agosto reuniéndose con colectivos para abordar este asunto. Vamos a realizar una comparecencia pública próximamente donde os vamos a anunciar -a la prensa- qué vamos a hacer con el APR. Hemos consensuado con los vecinos y con los comerciantes una serie de medidas. Tenemos ya un paquete de modificaciones y de cambios sustanciales en el APR de Ciutat Vella que queremos presentar, y por tanto, sí van a haber modificaciones en el APR", ha resaltado la alcaldesa. "Si me preguntan si van a apagarse todas las cámaras, no vamos a apagar todas las cámaras, pero sí es verdad que va a haber modificaciones que hagan muchísimo más fácil la vida de los vecinos y de los comerciantes. Creo que en un par de semanas podríamos presentar las medidas del APR", ha analizado.

La calle Colón se cambiará para acabar "con el colapso" en el centro histórico Respecto a otro proyecto pendiente, Catalá ha recalcado que la calle Colón "va mal porque debería haber un carril más de vehículos privados y un carril menos de bus. ¿Qué es lo que estamos haciendo ? Estamos haciendo distintas simulaciones del tema del tráfico" para revertir la situación. A la calle Colón, ha subrayado la lideresa popular, "le afecta el Plan Especial de Ciutat Vella, por tanto, tenemos que hacer un expediente donde justifiquemos, y lo estamos haciendo porque es así, que volver a recuperar un carril de vehículos privados en la calle Colón lo que hará es disminuir el tráfico en otras vías principales de Ciutat Vella, que tienen BIC's". Y ha matizado: "estoy hablando, por ejemplo, de Poeta Querol, de la calle la Paz, etcétera... que sufren ahora un colapso que de recuperarse el nuevo carril de vehículos privados en la calle Colón pues dejaría de sufrirse. Estamos haciendo ese trabajo porque no es una cuestión de apretar un botón, es una cuestión de hacer una modificación que altera al tráfico del resto de la ciudad pero que en nuestro caso esta modificación lo altera para bien". La munícipe del PP ha concluido: "Evidentemente, Poeta Querol, que tiene dos BIC's, tiene ahora mismo un tráfico que no tenía; la calle La Paz tiene un tráfico que no tenía..., y por tanto, estamos haciendo todas las simulaciones para justificar que un nuevo carril que recupera el vehículo privado en la calle Colón lo que hace es mejorar la movilidad de toda la zona de Ciutat Vella, y con ello, evitar las congestiones de tráfico en zonas de especial protección", ha resaltado. Por tanto, se está redactando ese informe de Patrimonio con las simulaciones de tráfico.