En su visita a las obras del Palau de la Música, en la que ha anunciado que este recinto cultural se reabrirá el próximo 5 de octubre, la alcaldesa de València María José Catalá ha señalado que los fondos europeos, los 12 millones de los Next Generation que ha recibido la capital valenciana para renaturalizar la Avenida de Pérez Galdós no obligan "a tapar" el túnel de esta gran autopista urbana sino que son para convertirla en una vía "más verde y transitable". Tanto la portavoz socialista Sandra Gómez como el exalcalde Joan Ribó, de Compromís, han advertido que 8,9 de los 12 millones han supeditados a que se materialice el cierre de este túnel, cosa que Catalá ha calificado de "mentirijilla".

Catalá ha señalado que el equipo del servicio de Movilidad está trabajando en la futura reforma de esta avenida pero con la premisa de qué hacer con los 60.000 vehículos que transitan cada día por el subterráneo. "Por Pérez Galdós pasan cada día 60.000 vehículos y eso es una cosa que el anterior equipo de gobierno no lo pensó pero yo que tengo la mala costumbre de pensar, soy de la opinión de que cualquier actuación sobre una vía por la que cada día pasan 60.000 vehículos, pues hombre requiere una pensadita. Esta es una mala costumbre -ha ironizado- que tiene esta alcaldesa: informes técnicos, simulaciones de tráfico, simulaciones de cómo se van a congestionar otras vías principales, de qué niveles de colapso vamos a sufrir" ha reflexionado, en caso de que se tome esa medida.

Ha pedido que los técnicos busquen una solución para los 60.000 vehículos

Ahora bien, ha añadido la alcaldesa, "yo estoy absolutamente convencida de que vamos a encontrar una solución, para que los vecinos de Pérez Galdós puedan llevar una vida mucho más tranquila en el día a día". "Estoy convencida -ha reiterado- de que los vecinos de Pérez Galdós van a conseguir una mejora de su calidad de vida y de la calidad de su vivienda".

Pero, ha afirmado en alusión a las críticas vertidas por Compromís y PSPV, "me van a permitir que diga que la oposición tiene que dejar de decir mentirijillas. Decir que se presentó a los fondos europeos que se tapara el túnel de Pérez Galdós es mentir. Lo que se presentó a los fondos europeos es que se obtuvieran los recursos oportunos para hacer una calle más verde, una calle más transitable, con distintas y posibles soluciones, no solo tapar el túnel". Por tanto, "primero, es una mentira; segunde, no vamos a perder los fondos; tercero, lo que estamos haciendo son simulaciones de tráfico; y cuarto, quiero encontrar y le he pedido a los técnicos que me encuentren una solución para que los vecinos vean minimizado el nivel de contaminación acústica pero que al mismo tiempo que no colapsemos la ciudad", ha concluido.