La alcaldesa de València, la popular María José Catalá, ha exigido "coherencia" a Compromís y PSOE, y ha tachado de "hipócritas" a ambas formaciones de izquierda porque ambos partidos han criticado al PP de València por autorizar los "bous al carrer" con bolas de fuego después de 7 años, mientras en poblaciones donde gobiernan ambas formaciones, como Sagunto, Foios, Bonrepós o Llíria, "los autorizan y los promueven". Después de su visita a las obras de reasfaltado que se están haciendo en algunos barrios de la ciudad, y en declaraciones a la prensa, Catalá ha exigido " a Compromís y PSOE un poquito de coherencia" porque "allí donde gobiernan no los prohíben". "No se nos puede acusar a nosotros de algo -maltrato animal- que ellos hacen allá donde gobiernan", ha subrayado la alcaldesa.

Por ende, ha aclarado: "Yo no soy aficionada a los toros pero yo no soy de prohibir. Yo soy más aficionada a la libertad que a los toros pero sí que es verdad que si en una punta de la ciudad que es Carpesa puntualmente hay tradición de festejos taurinos no estoy de acuerdo con que por cuestones ideológicas y por imposición del que manda se prohíba sistemáticamente . Otra cosa es que se haga una solicitud y que puntualmente se valore si es oportuno o no, si cumple las medidas de seguridad o no... O si está bien armado el expediente o no...pero prohibir por prohibir sistemáticamente, yo no soy partidaria de prohibir". "Yo no soy aficionada a los toros -ha insistido la lideresa del PP-, soy más aficionada a la libertad que a los toros pero no soy de prohibir yo soy de generar un marco de libertad y un espacio de libertad y en ese espacio de libertad" se pueden realizar toros embolados, siempre que se cumplan las normativas.

Cambios normativos con un informe del secretario del Ayuntamiento de València

La alcaldesa ha recordado el cambio normativo que impulsó el anterior alcalde Joan Ribó, de Compromís, con el apoyo del PSOE y su lideresa Sandra Gómez, hace 7 años "sin informes" y ha subrayado que ahora un informe del Ayuntamiento de València realizado a instancias de Catalá concluye que los festejos con todo embolado son totalmente legales en la ciudad. "Había una moción del año 2016 -ha rememorado Catalá- que prohibía sistemáticamente la celebración de estos festejos en toda la ciudad de València. Esa moción no tenía ningún informe jurídico que la acompañara. No existía. Nosotros ahora hemos hecho una resolución dejando sin efecto aquella moción de 2016, acompañada nuestra resolución de un informe jurídico del secretario del ayuntamiento".

"¿Qué dice ese informe jurídico? -ha informado Catalá- Que el decreto de la Generalitat no prohíbe los festejos taurinos de hecho a mí me sorprende la hipocresía de Compromís y del Partido Socialista porque esto se realiza para que se puedan recuperar estos festejos en una zona muy puntual de València que es Carpesa. Que está muy cerquita de otras zonas de tradición taurina como son Foios y Bonrepós que son pueblos que gobierna Compromís y que gobierna el Partido Socialista. Que son los partidos que en Valéncia no han dejado hacer estos festejos".

Por tanto, ha remarcado la munícipe del PP, "me parece muy hipócrita criticar -la abolición de- una prohibición sistemática en València cuando al lado de Carpesa, por ejemplo, en Foios, lo autorizas y lo promueves como alcalde, y en Bonrepós, lo mismo. Y podría hablarles de Llíria, de Sagunto, de Mislata,.. podría hablar de muchísimos municipios gobernados por el Partido Socialista y por Compromís donde a pesar de que hayan salido en tromba a criticarme a mí, ellos hacen festejos taurinos -con toros embolados, se refería la alcaldesa- ". Por eso, ha remarcado, "esto no va de mi interés electoral, esto va de una medida de si nos parece bien o mal, en general, y de si la podemos autorizar, en general. Y la Generalitat gobernada, por cierto, por Compromís y PSOE en los últimos años, su decreto no lo modificaron y, por tanto, se van a autorizar festejos taurinos en toda la Comunitat Valenciana", ha concluido.