La concejala socialista Elisa Valía ha exigido al Gobierno de María José Catalá que mantenga el compromiso que alcanzaron los socialistas con la Conselleria de Sanidad durante la anterior legislatura para mantener el centro de salud de Saïdia en el barrio y evitar así que los vecinos y vecinas del tengan que desplazarse a Campanar para recibir atención sanitaria. Valía se ha reunido con los representantes de la Asociación de Vecinos de Saïdia a quienes ha trasladado “el respaldo absoluto de los socialistas para que el centro de salud permanezca en la calle Just Ramírez para que los vecinos puedan disponer de atención primaria, la más demandada y la que requiere de mayor proximidad en su propio barrio”.

“Exigimos a la señora Catalá que mantenga el compromiso que adquirió el anterior Gobierno liderado por el Partido Socialista con la Conselleria de Sanidad y que se mantenga la atención más próxima, la que usan los vecinos y vecinas a diario en la calle Just Ramírez, donde además el Ayuntamiento dispone de un solar que podría poner a disposición de la Generalitat Valenciana para la construcción de un nuevo centro de salud y un centro de día que cubra las necesidades sociosanitarias del barrio”, ha continuado la concejala socialista.

Valía ha resaltado que el Ayuntamiento de València dispone de un solar en la misma calle donde se ubica el actual centro de salud, Just Ramírez, que el Ayuntamiento está en disposición de ceder a la Conselleria de Sanidad para que construyese un centro de día para el barrio y un nuevo centro de salud que diese respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas del barrio. “Si de verdad la señora Catalá tuviera un mínimo de sensibilidad con todos los ciudadanos de València y no solo con unos pocos barrios, no tardaría ni un segundo en ratificar el compromiso que alcanzamos los socialistas para mantener la dotación de atención primaria en el barrio de Saïdia y que sólo las especialidades se atendieran en el nuevo complejo sanitario Ernest Lluch”, ha incidido la concejala socialista.

La edil, sin embargo, ha puesto en duda la voluntad de la actual alcaldesa por mantener el servicio sanitario público en todos los barrios “ya que todavía tenemos muy presente que fue el anterior gobierno del PP el que desmanteló la infraestructura sanitaria del complejo de la Fe en Campanar, unas instalaciones que ha recuperado el gobierno socialista de Ximo Puig y que vuelven a estar en peligro de nuevo con un gobierno con Mazón y Catalá al frente empeñado en destruir la sanidad pública para que sus amigos puedan hacer negocio a costa del resto de ciudadanos”