La portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha anunciado que el grupo municipal socialista interpondrá una denuncia contra la alcaldesa de València, María José Catalá, ante el juzgado contencioso administrativo y ante el Síndic de Greuges por limitar los derechos de la oposición. “A lo único a lo que se ha dedicado la señora Catalá durante estos primeros meses de gobierno es a cercenar los derechos de la oposición. Por primera vez, un gobierno de València ha dejado a cuatro concejales, casualmente tres del Partido Socialista y uno de Compromís, sin posibilidad ni de participar en las comisiones ni de hacer preguntas. Tenemos claro que el PP está vulnerando los derechos políticos de la ciudadanía y, como hay jurisprudencia al respecto, vamos a presentar una denuncia ante los juzgados”, ha manifestado.

“La conformación de las comisiones es ilegal porque atenta contra el derecho de los concejales. La señora Catalá tiene una oportunidad de corregir esta situación porque si no los tribunales van a dar cuenta de su incapacidad para gobernar”, ha indicado Gómez durante el balance de los primeros meses de gobierno del PP en el Ayuntamiento de València. “Además de cercenar los derechos de la oposición, el gobierno de María José Catalá ha demostrado que no tienen proyecto. No han tomado ninguna decisión que mejore la vida de los valencianos y las valencianas. Todas sus medidas han sido en negativo, en revertir decisiones que nos habían permitido avanzar en derechos y libertades”, ha continuado.

Sin proyecto para la ciudad

La portavoz socialista ha criticado que el nuevo gobierno municipal ha llegado al Ayuntamiento “sin proyectos, sin iniciativas y sin soluciones a los problemas de la ciudad. Cuando se aspira a gobernar, una de de venir con la ciudad estudiada, con soluciones, proyectos y una idea de ciudad. Ahora que tienen que arremangarse no tienen soluciones y mantienen la ciudad paralizada”, ha incidido.

"El PP se ha subido a un coche que sólo tiene marcha atrás y que está copilotado por Vox"

Gómez ha criticado que Catalá “es una alcaldesa pequeña en una ciudad grande como València". "No tiene ideas para València más que trabajar en lo pequeño, en el asfaltado y en poner la marcha atrás en los avances que conseguimos los socialistas en el gobierno municipal. El PP se ha subido a un coche que sólo tiene marcha atrás y que está copilotado por Vox. Van en la dirección contraria a la que van todas las ciudades de Europa y del mundo”, ha señalado para añadir que “si no son capaces de construir nada ni de iniciar proyectos ni de atraer inversiones, por lo menos que sigan el camino hacia el futuro que construimos nosotros, que se suban a la rueda de la gestión que dejamos nosotros”.

Reversión de proyectos

En este sentido, ha criticado la reversión de proyectos y obras “que nos hacían mejores y que nos ayudaban a luchar contra el cambio climático. Es el caso de la supermanzana de la Petxina, donde hay estudios que confirman que se han reducido radicalmente la contaminación acústica y se ha mejorado la calidad del aire hasta niveles nunca vistos”, ha dicho. O también, ha continuado, “el de los proyectos de la Malvarrosa, donde tampoco tienen soluciones y sólo se está ejecutando un proyecto que dejó el Partido Socialista en la plaza Antoni Eiximeno”.

Gómez ha acusado igualmente a Catalá de hacer de la mentira su sello de gobierno, incumpliendo las promesas que hizo a sus electores como la reversión de las cámaras de la APR en Ciutat Vella o la zona azul. “Hicieron bandera de estas cuestiones y ahora ya han reconocido que las van a mantener. No tienen credibilidad ninguna”, ha subrayado.

Bou Embolat

Gómez ha denunciado el regreso al pasado que ha emprendido el gobierno de Catalá y "que se ejemplifica, por ejemplo, en la recuperación del bou embolat, el festejo taurino más dañino y más cruel. Ahí sí que no han tenido dudas ni han pedido estudios ni informes porque ya sabían la respuesta. Nosotros fuimos el gobierno que tomamos la decisión y dimos el paso para mejorar el bienestar animal”, ha finalizado.