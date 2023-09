La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sandra Gómez, ha exigido a la alcaldesa de València, María José Catalá, “dejar de generar incertidumbre e inseguridad a los vecinos y vecinas de Orriols sobre la supermenzana porque las obras han empezado hoy, tal y como dejamos planificado desde el PSOE”.

En estos términos se ha pronunciado tras comprobar que hoy habían arrancado unas obras diseñadas desde el área de Urbanismo que dirigía Sandra Gómez, quien ha explicado que esta será la primera supermanzana de València con carácter definitivo. "Mejorará el entorno del núcleo histórico del barrio y permitirá disponer de una gran zona peatonal que aumentará la calidad de vida en el barrio”, ha reivindicado y ha recordado que estas cuentan con un presupuesto de 1,9 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

Financiación europea

El proyecto, que cuenta con financiación de los fondos europeos Next Generation, abarca todo el ámbito incluido entre las calles Pare Viñas, Duc de Mandas, Sant Vicente de Paül y Reig Genovés, e integrará y conectará algunos espacios ya peatonalizados en el entorno del núcleo histórico tradicional de Orriols, el jardín de la Ermita y el CEIP Bartolomé Cossío a través de la peatonalización de alrededor de 8.700 metros cuadrados en las calles Agustín Lara, Padre Viñas, Arquitecto Rodríguez e Historiador Chabret.

Sandra Gómez ha remarcado que “tal y como dejamos planificado, las obras de la supermanzana de Orriols se han comenzado hoy, son ya una realidad y llevan el sello del PSOE porque queríamos y pusimos mucho empeño en regenerar el barrio de Orriols social y urbanísticamente”.

"Generar incertidumbre"

La dirigente socialista ha manifestado su “preocupación” porque “son unas obras sobre las que Catalá, desde que es alcaldesa, no ha parado de generar incertidumbre e inseguridad a vecinos y vecinas” y ha expuesto que “gracias a la presión que han hecho ellos, estas obras hoy se están desarrollando”.

Ante esta situación, ha exigido a Catalá que “deje de generar incertidumbre y inseguridad sobre las cosas que son positivas que hicimos en nuestro Gobierno”. “No sé si lo hace por mero desconocimiento, porque no se entera o por mala fe, porque esta misma semana que nos iban a desarrollar más supermanzanas y ponía en entredicho la de Orriols, para tres días después ver cómo empiezan esas obras”.

“Lo único que tiene que hacer Catalá es subirse a lo que nosotros dejamos encauzado”

Gómez ha planteado “si es que Catalá no se entera de lo que pasa en su propio ayuntamiento o que simplemente prefiere generar esa incertidumbre sobre unas obras que son positivas”. En este sentido, le ha reiterado que “lo único que tiene que hacer Catalá es subirse a lo que nosotros dejamos encauzado”. “Si no tiene ideas, si no tiene proyectos, que se suba a la marcheta de todo lo que nosotros dejamos preparado y que son positivas, como la supermanzana de Orriols pero que deje de intentar tapar sus enormes carencias generando incertidumbre a los vecinos y vecinas”, ha concluido.