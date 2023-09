Lo más pronto posible "pero con todos los trámites y procesos bien hechos". Pero necesario porque "tenemos que ser atractivos para un público nuevo, más joven, porque el cliente tradicional, queramos o no, se nos va haciendo mayor. Las rutinas han cambiado y, sobre todo, notamos que un segmento de gente no nos conoce o no lo hace como debería. Por eso, es necesario empezar a poner en marcha estas repensadas".

Así de contundente se expresa Alicia García, coordinadora de mercados municipales de València en Confemercats, en relación a la que debe ser la gran novedad en los mercados municipales: establecer un "corner" con el que dar a los clientes una oferta nueva: espacios en los que, además de ir a comprar, degustar los productos que se han adquirido o que, una vez probados, se opta por comprar en mayor cantidad. "Un espacio de encuentro entre personas, entre amigos, que están puestos en marcha en otras ciudades". Los grandes mercados aprueban la degustación sin obstaculizar la venta "Nunca serán un bar" El proyecto se presentó al concejal Santiago Ballester con la idea de aprovechar las zonas vacías de los mercados. O, lo que es lo mismo, dar una utilidad a algo que no debería existir, el puesto vacante. Y como las subastas de los mismos tampoco muestran un interés extraordinario por llenarlos, la alternativa de convertirlos en puntos de encuentro alrededor de unas sillas y unas mesas "sin llegar nunca a ser considerados un bar, porque el producto es el que tu compras". Cómo conseguir el Bono Comercio València 2023 Sin explotación Estos puestos de degustación se plantean "para la totalidad de los mercados municipales. Como poder, se pueden instalar en todos ellos". Hay muchas alternativas para mirar. Por ejemplo, que en los grandes recintos (Central, Russafa, Cabanyal...) pudieran ser varios pequeños y no uno grande. Entre otras cosas, además, para no beneficiar necesariamente a los puestos más cercanos. Lo que la coordinadora también destaca es que no es una actividad comercial. "Es una oferta suplementaria, pero sin explotación. Serán los propios mercados los que se encargan de mantenerlos en condiciones, pero no se presta ningún servicio. De hecho, es para consumir los productos, de beber y de comer, que has podido adquirir tanto en los puestos como en los bares". Todo ello, sin perder de vista que "el mercado es un recinto de toda la vida para hacer lo que se hace toda la vida: adquirir mercaderías. Pero es necesario ofrecer nuevas alternativas". Además, por experiencia: algo tan habitual como "comprar algo y comértelo mientras vas andando, porque te llama, se puede evitar, quedar y sentarse con tus amigos". Ahora, la coordinadora confía en obtener los cambios lo más rápidamente posible. "La verdad es que la relación que tenemos con el nuevo concejal es excelente. Nos ha atendido y nos ha mostrado la mayor de las predisposiciones para ayudarnos".