Los promotores urbanísticos denuncian "desamparo" y piden licencias en dos meses

Los promotores valencianos valoran que una de las primeras acciones del nuevo gobierno municipal de Mª José Catalá haya sido abordar el problema del atasco de las licencias de obras y actividad que arrastra el Ayuntamiento de València desde hace años.Tras conocerse los resultados de la auditoría interna de los servicios de Licencias de Obras y Actividad que revela que hay 22.500 expedientes de licencias pendientes de resolución, el concejal de Urbanismo, Juan Giner, anunció este jueves, un "tratamiento de choque" para agilizarlas.

Del total de licencias atascadas, 11.781 son de obras, 9.253 de actividades y 1.511 de inspección. La media para conseguir una licencia de actividad es de 1.200 días, más de tres años, mientras que la de obra nueva se cifra en 730 días y la de reforma en 540 días.

Entre las medias anunciadas por el PP se contempla unificar y simplificar procedimientos y mejorar la colaboración con los colegios profesionales como el de arquitectos y el de aparejadores para reducir los "excesivos" plazos actuales de tramitación desarrollando proyectos "tipo".

Además se impulsará la revisión de la ordenanza de obras de edificación y actividades para impulsar la delegación real de las licencias en las entidades de colaboración urbanística de la Generalitat Valenciana, las denominadas ECUV, una figura regulada en el decreto 62/2020 que permite a los ayuntamientos delegar de las licencias en despachos de ingeniería o consultoras, pero que sigue siendo en la práctica un recurso poco utilizado.

El presidente de la Asociación de Promotores Valencianos (Aprova), Antonio Olmedo, asegura que tras el atasco de las licencias ha habido "falta de voluntad política" y de interlocución con un sector, el inmobiliario, que se ha visto "desamparado" en los últimos años por el retraso en las licencias cuando además "veníamos de una situación muy complicada" por la pandemia del coronavirus.

Valoró ayer las nuevas medidas anunciadas para agilizar los trámites por el gobierno de Catalá con cuyo concejal de Urbanismo ya se han reunido para abordar las soluciones. "Sabemos que no va a ser de un día para otro", pero se muestran confiados después de dos legislaturas de gobierno progresista en las que las desavenencias entre los socios de gobierno ha frenado grandes desarrollos como el PAI del Grao o Benimaclet y en las que tampoco ha terminado de despegar la anunciada ampliación del parque público de vivienda.

La solución para Aprova pasa, de un lado, por una delegación real de las licencias en las Ecuv ("es necesario normalizarlas") y, por otro, por una administración electrónica real y eficaz. "No puede ser que para cualquier gestión tengas que acabar acudiendo presencialmente al ayuntamiento", apuntan los promotores que lamentan que se hayan desaprovechado los fondos europeos Next Generation para modernizar de una vez la administración.

Los promotores no dudan en atribuir la actual crisis habitacional por la falta de vivienda pública, nueva, rehabilitada y de alquiler al atasco que ha habido estos años con las licencias. Uno de los grandes problemas que hay que resolver, a juicio de los promotores, es reducir a plazos "razonables" los tiempos en la concesión de licencias de obra pasando de los 12 meses actuales a los dos meses que es lo que marca la Ley de Ordenación del Territorio. Los funcionarios "tienen que ponerse las pilas".

Los arquitectos ofrecen colaboración

Para los arquitectos valencianos, que a diferencia de los promotores todavía no se han reunido con el nuevo concejal de Desarrollo Urbano lo fundamental es tener "interlocución" con los funcionarios del ayuntamiento, insiste la presidenta del Colegio de Arquitectos de València, Marina Sender. "No es de recibo que vayas allí y no puedas hablar con nadie". El ayuntamiento tarda ahora siete meses en asignar un técnico en expedientes de obras nueva, 10 en obras de intervención y hasta 12 en reformas. Para las licencias de actividades el tiempo medio que tarda un técnicos municipal en empezar a revisar la documentación son 11 meses. Para los arquitectos el objetivo debe ser asignar técnico "en quince días".

"El retraso fundamental está en la asignación de técnico no en los errores en la documentación que muchas veces aducen los técnicos del ayuntamiento", recalca Sender. Y es que en expedientes de obra nueva la media son cuatro peticiones de subsanación (errores) en la documentación presentada. El propio concejal reconoció este jueves que es necesario reducir la "reiteración de subsanaciones". En este sentido Sender defiende la gestión y profesionalidad de los arquitectos.

"Decir que la documentación tiene errores suena más a excusa", asegura la presidenta del órgano colegiado que ha vuelto a ofrecer la colaboración del colegio para la supervisión de la documentación de las licencias de obra.

Desconfianza, duplicidad y más obras ilegales

El problema a su juicio está en la propia "lentitud del servicio municipal de licencias que tiene que volver a revisarlo otra vez todo". En el fondo lo que subyace es una "desconfianza" a delegar las licencias en entidades externas tanto de la administración como del interesado que no acude a ellas porque al final le toca pasar dos veces por el mismo trámite. Las Ecuv pueden tramitar toda la documentación pero cuando esta llega al ayuntamiento, el funcionario de turno tiene que volver a revisar y verificar todo, es un coste doble, recalcan también en la Asociación Valenciana de Promotores (Aprova).

En el fondo lo que subyace es una "desconfianza" en la delegación de las licencias

La presidenta del Colegio de Arquitectos, Marina Sender, recalcó que el atasco de las licencias es un "problema endémico de las grandes ciudades que también tienen Madrid o Barcelona" y un peligro porque "se incentivan las obras ilegales". Sender hizo hincapié en que "es necesario agilizar la concesión de las licencias" porque beneficiará a la economía.

El ayuntamiento piensa hacerlo sin aumentar plantilla optimizando los recursos para que los funcionarios "den el máximo", según expuso el concejal de Urbanismo este jueves. "Me parece positivo que una de las primeras medidas del nuevo gobierno haya sido abordar el atasco de las licencias". "A los arquitectos nos afecta mucho en el día a día".

"Tenemos un problema grave con las licencias, un exceso de burocracia". "En otros países como Francia no se necesitan tantas firmas" para proyectos básicos. En este sentido, el ayuntamiento ha anunciado una revisión de las ordenanzas de edificación para elaborar una relación expresa de obras no sujetas a declaración responsable y regular un tipo de licencias básicas "exprés".