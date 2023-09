Hay un foco de tensión en València que conecta a oposición y gobierno. El 262 de la avenida Constitución. En noviembre de 2022, el entonces concejal socialista Aarón Cano dijo llevar un año pidiendo a la Sareb que denunciara la okupación de esta finca para poder desalojarla. «Pero no hacen ni caso», lamentó. Su petición cayó en saco roto y hace un mes el edil popular Jesús Carbonell insistió: «La policía ha enviado una carta a la Sareb instándola a denunciar la okupación para poder recuperar la posesión del edificio y desalojar». Mismo mensaje y mismo destinatario: la Sareb.

El llamado banco malo suele ser objeto de controversia por la opacidad de la que históricamente se ha rodeado, que además influye en la interlocución con administraciones locales, como se ha visto. Pero la empresa aspira a romper ese velo de misterio -y de paso su mala fama- ofreciendo información sobre la cartera de activos que gestiona en ciudades donde es noticia. Esta es la radiografía de la Sareb en la capital del Turia con cifras de la propia entidad y un matiz en letra pequeña: el dato no es estático.

En la actualidad Sareb tiene 263 viviendas en la ciudad de València. La cifra incluye 217 viviendas vacías, disponibles para la venta en canales minoristas (como Idealista o Fotocasa) o a las que les falta algún trámite sencillo. Según explican fuentes internas, los anuncios de venta no identifican que son pisos de la Sareb para no llamar a la okupación. «Hay mafias pendientes de esa información», dicen las mismas fuentes, y añaden: «Tampoco revelamos la localización de nuestros pisos por este motivo».

En cuanto al perfil del comprador, la Sareb sólo vende a particulares o administraciones públicas a través de servicers inmobiliarios como Aliseda o Hipoges. El precio medio de estas viviendas, casi siempre modestas, es de 97.000 euros. Y no duran mucho a la venta. «La cartera de viviendas está viva», aseguran. Todos los meses venden casas y entran otras otorgadas desde los juzgados.

Dentro de las 263 viviendas también hay unas 40 viviendas que serán destinadas al alquiler social. Un equipo de trabajadores sociales de Servihabitat está trabajando con familias vulnerables para llegar a ese acuerdo. El proceso es el siguiente: cuando la entidad recibe unas llaves -por impago hipotecario- inmediatamente visita el inmueble, y si hallan una persona vulnerable se propone que esta participe en el programa de alquiler social, siempre que la persona se comprometa a hacer un curso de formación digital y ser inscrita en una bolsa de trabajo. Cada alquiler cuenta con un informe favorable de los servicios sociales de la ciudad.

Casos conflictivos

«Pero también hay quien no quiere entrar en el programa de inclusión laboral», explican en la Sareb. «En esos casos acreditamos que no quieren colaborar, pero tenemos que volver dos veces más para seguir acreditando esa voluntad. En el proceso se tardan unos 100 días. Y cuando terminamos y conseguimos demostrar que no ha querido colaborar o que realiza alguna actividad delictiva, entonces acudimos al juez para reclamar su desahucio».

En este sentido, desde la sociedad de gestión de activos indican que la okupación de viviendas de Sareb por personas conflictivas o no conflictivas -en este segundo grupo están tanto las personas no vulnerables que no dan problemas a los vecinos, como las que no quieren colaborar en el programa de alquiler social- representa alrededor del 5 % del total de las viviendas que tienen en València, es decir, unas 13. «No obstante, los casos que han sido objeto de denuncia vecinal por molestias de okupas conflictivos no llegan al 2% del total de las viviendas (o fincas) de Sareb en València».

Entre estas figura una finca en Campanar y el citado edificio de la avenida Constitución, aunque la Sareb no reconoce su titularidad. «El edificio fue adjudicado tras una subasta defectuosa. Nos dieron la finca pero no su posesión, de modo que no pudimos constituir la comunidad de propietarios ni inscribirla en el registro de la propiedad».