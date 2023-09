La feria Valencia Boat Show (VBS) no se celebrará este año al no haber dado autorización La Marina de València, según ha informado la Unión de Empresas Náuticas (UEN), patronal propietaria y organizadora del certamen. La UEN ha asegurado que ha estado este último año y "hasta última hora" negociando con Feria Valencia, socio estratégico del evento, para conseguir su celebración, pero los actuales liquidadores del Consorcio Valencia 2007 "finalmente no han autorizado el uso de La Marina para llevarlo a cabo".

Por tanto, esta cita anual, con 14 años de historia, no abrirá sus puertas este 2023. "La situación de inseguridad jurídica y abandono que sufrimos las empresas situadas en La Marina de Valencia desde hace años ha quedado demostrada con la suspensión de esta edición de Valencia Boat Show; el único escaparate de verdadero impacto que el sector tenía para acercar la náutica y el mar a todos los usuarios y que ya se había convertido en una cita ineludible para todo el mundo", ha lamentado la presidenta de la patronal, Isabel Gil. Revulsivo económico Según la organización, esta feria suponía un "importante revulsivo económico" para todo el sector náutico valenciano y para la ciudad de València, "ayudando a la desestacionalización, ya que atraía a un gran número de personas, entre expositores, visitantes y turistas, que registraban un aumento en la ocupación hotelera y en el consumo de bienes y servicios en la capital del Turia". En la última edición, celebrada en octubre de 2022, acudieron más de 20.000 visitantes, señala la organización, que añade que el número de expositores "lleva creciendo exponencialmente desde los últimos cuatro años, por lo que esta feria ayudaba a situar Valencia como un importante destino turístico náutico, además de servir para dar a conocer el mundo náutico a los vecinos que se acercaban cada año a visitarla". Escaparate para los negocios La UEN, principal patronal del sector náutico valenciano, está formada por empresas de diferentes ámbitos, como escuelas, talleres, velerías, gabinetes jurídicos, negocios de chárter y multiactividades. La cancelación de este evento "supone un varapalo para todos ellos, porque durante esos días aumentaba considerablemente su actividad y, además, la feria era un importante escaparate para promocionar sus negocios", ha expuesto. No obstante, desde la UEN aseguran que son "optimistas" y, aunque están a la espera de la resolución de la situación de La Marina de València por parte del nuevo consistorio, se encuentran "en conversaciones" para que el Valencia Boat Show se pueda celebrar entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre de 2024, "apostando decididamente por la continuidad de este evento".