La portavoz del Grupo Municipal Socialista Sandra Gómez ha propuesto a María José Catalá que el Ayuntamiento de València mantenga el liderazgo del diseño del PAI de Benimaclet, con el arquitecto José María Ezquiaga al frente del Plan Especial para dar una solución conjunta al barrio y a las necesidades de sus vecinas y vecinos. Para ello, ha propuesto al gobierno municipal del PP que llegue a un acuerdo con la promotora Metrovacesa para el diseño del futuro plan.

En estos términos se ha pronunciado Sandra Gómez sobre la “renuncia del PP a recurrir la sentencia del TSJ-CV a favor de Metrovacesa para dejar el futuro del barrio en manos de la constructora”. “Va a anteponer el PAI a las necesidades del barrio”, ha advertido y ha emplazado a Catalá a “rectificar” y “retomar el proyecto liderado por uno de los arquitectos más prestigiosos de nuestro país”. “Los vecinos y vecinas llevan demasiado tiempo esperando una solución y no podemos volver a empezar desde cero y dándoles la espalda”, ha afirmado.

La decisión de abordar el diseño del PAI desde el área funcional se fundamentó en que el PAI "debe dar respuesta a las necesidades del barrio ya que no dispone de otro espacio donde ubicar las dotaciones que precisa, donde dar solución a la falta de vivienda pública o donde crear oportunidades laborales para que los jóvenes no tengan que abandonar el barrio al emanciparse o buscar empleo", ha subrayado la portavoz socialista.

“Lo importante, más allá de si la sentencia puede llevar a una gestión directa o a una gestión por los propietarios del PAI, es la solución que se tramite. El PAI no se puede abordar como un proyecto aislado. Ezquiaga y su equipo ya realizaron la fase de análisis del área funcional y la conocen a la perfección. La propuesta del nuevo diseño debe ser abordada desde este conocimiento preciso de los intereses del barrio, no los de una promotora” ha precisado Gómez.

Con el objetivo de que se cumpla "el contrato firmado con el equipo de Ezquiaga y dar la mejor solución posible al barrio", el grupo municipal Socialista presentará una moción en la próxima comisión de Urbanismo. “El Ayuntamiento de València puede llegar a un acuerdo con Metrovacesa para que asuman el diseño de Ezquiaga, logrando un mayor consenso entre todos los agentes implicados” ha concluido la regidora.

“La señora Catalá no ha resuelto nada, no ha hecho nada, simplemente no ha recurrido una sentencia”, ha cuestionado y ha señalado: "El problema lo va a seguir teniendo por su falta de liderazgo político y de visión política sobre el modelo de ciudad”. Gómez ha apuntado: “El no hacer nada, lo único que determina es que la señora Catalá no sabe hacer nada, no tiene un proyecto de ciudad, no tiene un liderazgo político, no tiene un modelo claro en una cuestión tan evidente como Benimaclet”. Por lo tanto, ha advertido: “que nadie se confunda o se deje enredar, aquí ella no ha desatascado nada, simplemente no ha hecho nada, que es algo muy distinto”