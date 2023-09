El Grupo Municipal Compromís ha denunciado lo que consideran "trabas" del equipo de gobierno al festiva literario "Plaça del Llibre", que , entre otras cosas, este año no se celebrará en la plaza del Ayuntamiento.

El edil Pere Fuset ha presentado una pregunta al próximo Pleno municipal en la que interroga al equipo de gobierno por cuáles han sido las razones que han llevado al Ayuntamiento de València a "no ofrecer ninguna colaboración institucional, tanto económica como logística, a las entidades organizadoras del certamen". Entre otras cosas, no tenían garantías del visto bueno a la ocupación el dominio público ni ayuda económica, que sí que gozaban en las anteriores legislaturas. Lo cierto es que la propia organización no incluye al ayuntamiento ni como patrocinador ni como colaborador.

Se trata, de esta forma, de la primera salida de un lugar emblemático como es la plaza del Ayuntamiento, de un evento de este tipo. La Plaça del Llibre es organizada por Escola Valenciana, Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, Associació d'Editorials del País Valencià y Acció Cultural del País Valencià.

El concejal de Compromís ha acusado a la alcaldesa María José Catalá y a sus "socios preferentes de Vox" de "sectarios" y ha dicho que "han tardado muy poco en demostrarnos que éste será un mandato en el que, por ideología, se excluirá a mucha gente”. Así, Fuset en este caso se refiere a "un evento clave para la cultura, para los libros y para los libreros y por eso queremos pedir explicaciones a Catalá del por qué no se da apoyo a este evento que ha sido tan importante en los últimos años”.

El pasado martes se supo que el certamen no irá a la plaza municipal "una falta de colaboración institucional por parte de, entre otros, el Ayuntamiento de València". La feria, que forma parte de una serie que se celebra también en Alicante, Castellon, Elche y Gandia, tendrá del 28 de octubre al 1 de noviembre en el Centre Cultural La Nau. La organización aún incluye la plaza municipal en la oferta para participar como expositor, pero en la pestaña de su página web ya señala el espacio univesitario como nueva sede de la muestra

"Desde 2016 sin ningún incidente"

"Este certamen de la literatura en valenciano, que ha venido celebrándose en la plaza del Ayuntamiento desde 2016 sin ningún incidente y con un notable éxito, recibió en su última edición a cerca de 30.000 visitantes, con la presencia de 70 editoriales e instituciones expositoras, cerca de 700 autores y autoras, 200 actividades para personas adultas y 70 para niños y niñas" ha asegurado Fuset, quien destaca que "a lo largo de todas sus ediciones, la Plaça del Llibre ha evidenciado su importancia, no sólo a nivel económico por las ventas producidas durante su celebración, sino también por lo que supone de fomento de la literatura escrita en valenciano".