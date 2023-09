El concejal socialista del Ayuntamiento de València Borja Sanjuán ha reclamado esta mañana explicaciones a la alcaldesa, Mª José Catalá, por el fallecimiento de un operario que trabajaba en las obras de restauración del teatro municipal El Musical (TEM). El trabajador cayó desde una altura de 12 metros mientras trabajaba en la reparación de la cubierta del edificio.

Sanjuán ha denunciado que el ayuntamiento "no solo no ha mostrado aún sus condolencias a la familia sino que ayer continuó con su agenda pública con toda normalidad", lo que dijo "supone una total falta de respeto". "Cuando se produce una catástrofe de esta mágnitud el ayuntamiento debería suspender su agenda por respeto, salir a dar explicaciones y no hacer como si no pasara nada". "Nos llama la atención que se haya ocultado este hecho tan grave, no sabemos si de forma consciente o inconsciente", por lo que ha reclamado a la alcaldesa, Mª José Catalá, que aclare lo ocurrido.

Sanjuán ha insistido en que el PP de explicaciones de lo ocurrido y aclare cuándo tuvo conocimiento del accidente.

El portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, ha aclarado en la rueda de prensa posterior a la junta, en la que ha anunciado que Mª José Catalá será la portadora de la Senyera este año en la procesión del 9 d'Octubre, que tuvieron conocimiento del accidente ayer. Tras ser informados del accidente laboral mortal, los servicios municipales se pusieron en contacto con la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo como órganos competentes en la investigación. A la espera de las conclusiones de la investigación policial, el ayuntamiento revisará si la empresa adjudicataria de la obra, que Caballero ha recordado fue adjudicada por el anterior gobierno de Compromís y el PSPV, ha cumplido las medidas de seguridad y vigilancia requeridas.

Caballero ha lamentado el accidente ocurrido en el TEM y trasladao las condolencias a las familia del hombre de 40 años fallecido a la que ha enviado un "afectuoso abrazo" al tiempo que ha instado a los socialistas a ponerse de lado del ayuntamiento y a no utilizar el accidente para arremeter contra el gobierno municipal.

Otro accidente laboral mortal ocurrido en 2017 durante el montaje de los conciertos de Viveros acabó en un proceso judicial y obligó al anterior concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, a dimitir. El edil salió finalmente absuelto del proceso judicial.

Ofensiva al botellón

Caballero también ha respondido a preguntas sobre el balance de la primera noche de refuerzo policial y baldeos frente al botellón en la plaza Honduras. El ayuntamiento, ha dicho, "está comprometido" con combatir esta práctica frente a la cual se ha puesto en marcha un plan antibotellón que ya se ha empezado a aplicar y que incluye, además de presencia policial (más de 200 policías), baldeos y retirada de vehículos por la grúa municipal. El concejal ha explicado que a priori las medidas tomadas son "disuasorias", aunque si la policía ve acciones punibles se impondrán multas. El ayuntamiento seguirá trabajando con los vecinos para medir la efectividad de las nuevas medidas contra el consumo de alcohol en vía pública.