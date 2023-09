El plan para convertir el carrer Pelayo en un pequeño parque temático de la pilota valenciana está en un período de "impasse" que pone en serio peligro su viabilidad futura, esto es, su realización. El proyecto impulsado y presentado públicamente por la Fundació de la Comunitat Valenciana per la Pilota Valencia (Funpival), que consiste en convertir esta céntrica calle de València, donde se ubica el Trinquet, en una vía peatonal donde se instalarán estatuas a tamaño natural que imitarán el juego de pelota, está paralizado después de los cambios políticos que se han producido tras el 28 de mayo.

El Patronato que gobierna la Fundació cuenta con varios patronos susceptibles de ser sustituidos en las próximas semanas ya que ha cambiado el signo político de instituciones como la Generalitat, la Diputació de València, además de los ayuntamientos de València y Castelló. En todas estas instituciones ahora gobierna el PP, lo que significa que pronto se tendrán que sustituir a los actuales patronos, que estaban nombrados por los anteriores gobiernos de Compromís y PSPV. Por ejemplo, el destituido director general de deportes Josep Miquel Moyá, el exdiputado provincial Andrés Campos o el exconcejal de deportes de València Javier Mateo, todavía figuran como patronos de esta institución.

Fuentes del Patronato han mostrado su preocupación porque si los nuevos patronos del PP no ven con buenos ojos este plan para transformar el carrer de Pelayo no se podrá llevar a cabo. Es probable que la semana próxima haya noticias sobre la propia Fundació y también sobre este pequeño parque temático que aspira a ser un atractivo turístico para el barrio de La Roqueta.

En Urbanismo "no hay ningún proyecto" para peatonalizar

Este plan fue presentado por la Fundació a los grupos municipales que conformaban la anterior corporación y a la propia alcaldía. Además, se hizo una presentación oficial en el propio trinquete a finales de 2022. La Fundació presentó en los Presupuestos Participativos de València, DecidimVLC, una propuesta que fue seleccionada, para encargar el proyecto técnico para iniciar la peatonalización de Pelayo. Esta actuación se enmarca en un plan para efectuar varias actuaciones de pacificación del tráfico en el distrito de Extramurs. Tal como informó Levante-EMV, la financiación para pagar el proyecto técnico para peatonalizar Pelayo recibió 40.000 euros en los DecidimVLC 2023, dentro de una partida más amplia de 100.000, que se invertirían en Extramurs y La Roqueta.

Esta peatonalización es la primera fase del proyecto para convertir en realidad este Paseo de la Fama de la Pilota, que iba a colocar en la calzada de esta vía pública, una serie de placas con los nombres de las figuras más destacadas del deporte autóctono y con las manos impresas de estos deportistas sobre el suelo. Además, en el cruce de la calle Pelayo con Xàtiva está previsto ubicar un gran pórtico escultórico de 7 metros de altura, que representan las manos de Genovés, exculpìdas por el artista Manuel Boix.

Pues bien, fuentes del actual equipo de gobierno del PP no tiene en dependencias municipales ningún proyecto para llevar a cabo esta obra. "En Urbanismo no hay ningún proyecto sobre este carrer de Pilota ni tampoco para iniciar la conversión de la calle en zona peatonal", subrayan fuentes municipales. Sí existe en cambio, un informe de Movilidad que ponía diversas trabas a esta iniciativa. Con todo, en el grupo municipal del PP sí hay conocimiento de este proyecto pues no en vano el concejal Santiago Ballester, hoy en Fiestas y Tradiciones, acudió a la presentación para dar a conocer a la sociedad este Paseo de la Fama de la Pilota, que se celebró en el propio Trinquet de Pelai.