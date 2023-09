El reloj corre en contra de la reforma de la avenida Pérez Galdos y la eliminación del túnel de tráfico de esta autopista urbana. La falta de concreción por parte del nuevo equipo de gobierno de Mª José Catalá sobre el proyecto heredado del anterior gobierno progresista pone en peligro los 12 millones de fondos europeos Next Generation asignados a esta intervención de movilidad urbana demandada desde hace años por los vecinos. Así lo ha asegurado esta mañana la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, quien ha reclamado a la alcaldesa, quien ha puesto en revisión la renaturalización de Pérez Galdós, que "no tire el dinero" de los fondos europeos.

En el mismo paquete de los 20 millones de euros asignados por la Unión Europea a proyectos de movilidad sostenible se incluyen también los tres carriles bici de la calle San Vicente, Archiduque Carlos y Gaspar Aguilar (4,1 millones de euros los tres), así como la mejora del carril bus de la avenida Blasco Ibáñez (2,6 millones) y la monitorización de las zonas de carga y descarga (786.000 euros)

El concejal de Compromis, Giuseppe Grezzi, responsable de la Movilidad en las dos pasadas legislaturas aseguró que el nuevo gobierno del PP tiene seis meses de plazo para redactar el proyecto de Pérez Galdós y el plazo de ejecución acaba en 2025.

Robles y Grezzi han recordado que la reforma de Pérez Galdós fue objeto de un concurso de ideas y que la renuncia al túnel, como anunció recientemente la alcaldesa, quien aseguró que tenía que dar "una pensadita" al proyecto, pone en peligro las ayudas europeas porque si se mantiene el túnel se mantienen los coches y las emisiones contaminantes. Para Grezzi la reforma de Pérez Galdós está unida a la eliminación del túnel.

Catalá por su parte ha recalcado que "no es verdad que la financiación europea esté condicioanda a que haya o que no haya túnel". "No es verdad" para, a continuación asegurar que eliminarlo "no está descartado". "Estamos contemplando alternativas con simulaciones. Yo estoy comprometida con el bienestar y el día a día de los vecinos". "De hecho, no descarto ninguna de las opciones, pero primero hay que estudiarlo todo lo mejor posible", ha reiterado.

Según la alcaldesa, las simulaciones nos ayudarán a prever "por donde se desviaría ese tráfico y qué colapso se generaría" en una avenida por la que circulan 60.000 vehículos.

La oposición partía de la premisa de que prohibir el acceso por una vía principal hacía que no vinieran coches a Valencia y "eso no es verdad", ha explicado Catalá. "Lo que hace es congesionar esa vía y otras". La alcaldesa ha pedido "rigor" a la oposición y "no generar alarma innecesaria".

La alcaldesa ha insistido en que en el proyecto que aprobó la Unión Europea no consta la supresión del túnel. Sólo referencia una pacificación del tráfico en Pérez Galdós, sin medidas concretas.

La remodelación de Pérez Galdós, que ya ha sido objeto de una intervención blanda de mejora de la movildiad, se incluye dentro de los 20 millones de fondos europeos que según Compromís están amenazados por el revisionismo de la movilidad de Catalá como "implantación de zonas peatonales y mejora de la accesibilidad".

Compromís advirtió ayer de que mientras todas las ciudades europeas eliminan las autopistas urbanas, València ha empezado a quitar carriles bici o amenaza con hacerlo. El tramo del carril bici del polígono de Vara de Quart transformado en ciclocalle por Catalá no se incluye en el paquete de viales para bicis financiados con fondos europeos, por lo que en este caso no habría que devolver las ayudas.

Solo un 6% de ciclistas en Colón

Grezzi ha defendido las medidas de pacificación del tráfico y peatonalización impulsadas por el anterior gobierno progresista, entre ellas, la calle Colón, que Catalá ha puesto en el punto de mira. La reforma de esta arteria comercial principal de la ciudad ha reducido a 6.000 los vehículos que circulan por ella. El 25% de la circulación de esta calle, ahora con un doble carril para el transporte público, es peatonal, el 60% es transporte público y el vehículo particular representa ahora el 8%, dos puntosmás que el tráfico ciclista, que apenas representa el 6% en Colón.

Compromís ha aludido a las actuaciones de reconversión de autopistas urbanas llevadas a cabo en Seul o en Utrecht, donde los túneles de tráfico se convierten en parques fluviales.

Sobre la instalación de cámaras de Zonas de Bajas Emisiones, Grezzi también aseguró que ellos lo dejaron en marcha, con la compra de las 275 cámaras de videovigilancia y el inicio de la redacción de la ordenanza que regulará su ubicación. Catalá dijo al respecto que las cámaras todavía no están en marcha. "Se van a instalar, pero de momento no están".

Compromís llevará un moción al pleno para retomar el proyecto de Pérez Galdós que ganó el concurso de ideas y que convertía el túnel en un gran depósito de agua para el riego de los jardines del entorno. Compromís quiere que Catalá aclare si la “pensadita" sobre Pérez Galdos va a suponer tirar los 20 millones de los Next Generation.

Robles acusó a Catalá de retrasar artificialmente los proyectos de movilidad porque "está secuestrada por Vox".

"Si no lo hace ya se perderán las ayudas"

La concejala socialista María Pérez, por su parte, ha advertido de que si el gobierno del PP renuncia a llevar a cabo el proyecto de Pérez Galdós subrayó las contradicciones de Catalá quien insiste en que no se perderán las ayudas y al mismo tiempo se resiste a ejecutar un proyecto que heredó del anterior gobierno de Compromís y PSPV. Es “materialmente imposible no perder los fondos y empezar de nuevo replantear el proyecto porque los plazos no dan”, ha destacado María Pérez. "Se trata de una cuestión matemática” ya que “en la ecuación de ‘quiero cambiarlo y a la vez mantener fondos’ los meses no suman”.

"Este proyecto debería estar redactado. Se lo dejamos con un concurso ganado, con la redacción adjudicada y debería empezar a redactarse”, ha apuntado.