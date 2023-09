La alcaldesa María José Catalá del PP se ha referido esta mañana al momento de tensión que hubo ayer entre el concejal de Cultura José Luis Moreno y el portavoz de Vox Juan Manuel Badenas, en el que éste le rompió los papeles con una propuesta al primero, en medio de la calle y la discusión subió de tono, ante la sorpresa de todos los presentes. "No hubo una riña en directo fue una sobreactuación" ha señalado Catalá al tiempo que ha quitado importancia a la decisión de Vox de no desempeñar la vicepresidencia de algunas comisiones: "Me parece respetable como cualquier otra".

