La procesión Cívica del 9 d'Octubre, la Senyera y el Te Deum conforman un cóctel que no tiene digestión unánime en el consistorio. Por eso, Compromís ha aprovechado que se acerca la fecha, y que ya se ha anunciado la entrada de la enseña en la Catedral, para lanzar una proposición al respecto. Condenada seguramente al fracaso aunque se envolviera "con una voluntad muy clara, propositiva y positiva para evitar un planteamiento sectario". Así lo definieron Joan Ribó y Pere Fuset, proponiendo una fórmula alternativa al desfile. La que plantea la formación -y que, lógicamente, será descartada por la mayoría de PP y Vox-, es separar el Te Deum de la Procesión Cívica. "Diferenciarlo de la Procesión Cívica. Que los cristianos católicos puedan celebrarlo, además, con la propia Senyera. Pero no dentro de la Procesión Cívica y que la totalidad de ciudadanía pueda celebrar su procesión". "En ningún momento decimos que no se celebre, sino la víspera, el domingo anterior... y así, que la Procesión sigas siendo lo que es ahora: un ejercicio de pluralidad".

Fue precisamente Compromís quien sacó del ritual esta entrada en la Seo en el año 2015. Y ahora, como entonces, el argumento es fácilmente imaginable: la aconfesionalidad. Ambos apelaron a lo previsto: que "la Constitución dice en el artículo 16 que ninguna confesión tiene carácter estatal. Y el ayuntamiento es parte del Estado, por lo que tiene que ser igualmente aconfesional".

El argumento histórico es que el Te Deum se produjo en la conquista de la ciudad. "Si: Jaume I entró hace 785 años, en la Edad Media, con una guerra de religión entre católicos y musulmanes. A pesar de ello, llegó a un acuerdo con el rey musulman, permitió que se marcharan... en actitud positiva. Que en ese momento entrara y que hiciera un Te Deum en la mezquita es perfectamente razonable. Pero ahora estamos en 2023. Y es importante que veamos cómo está la sociedad valenciana". Y apelando a los datos del CIS sobre comportamiento religioso recordó que el 19,3 por ciento de los ciudadanos españoes son católico practicantes. Menos de uno de cada cinco. El 36,7 catolico no practicante y en el otro lado hay un 39,8 por ciento que se dicen claramente no religiosos, entre agnósticos, no creyentes y ateos".

"Ante esta situación, la Senyera, hay que recordarlo, es la representación de todos los valencianos. Creyentes y no creyentes, practicantes y no practicantes". Y se apuntaban además como mérito que "fuimos nosotros quienes dimos entrada al conjunto de las confesiones para que pudieran estar representadas en la Procesión".

Y luego está la cuestión legal y administrativa. La Procesión fue declarado BIC "con lo que se blindaban los elementos principales. La Protección afecta a los elementos centrales, que no incluye el Te Deum porque no es un elemento permanente y no lo incluye" (aparte de en la procesión del 750 aniversario, se reintrodujo en 1991), por lo que "las modificaciones no se pueden hacer sin más. No se puede variar a la ligera lo que está blindado". ¿Y si las cosas quedan como está? "Se tendrá que atener a las consecuencias". En alusión a medidas legales.

"Es impensable que un rey medieval fuera más tolerante que una alcaldesa actual", concluyó la formación valencianista. "La Procesión que queremos es la de todos, tolerante, inclusiva. Cívica. Por eso esperamos que esta proposición la atiendan"

La cuestión del abanderado

También ha aprovechado Joan Ribó para criticar la condición de entrar en la Catedral para ser abanderado. Una cuestión que llegará a partir del año que viene, cuando haya que empezar a rotar. "Es que ni su antecesora no tenía esa condición. Como segundo grupo de este ayuntamiento tengo que decir que eso es un modelo de intransigencia. Hace falta algo más que una sonrisa. Las cosas se demuestran con actos. Por sus hechos los, las, conocereis. Como dicen los Evangelios. Eso es peor que la señora Barberá".