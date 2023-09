La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sandra Gómez, ha instado a Catalá a no renunciar a la construcción del polideportivo de San Isidro después de que su gobierno haya retirado del presupuesto municipal la partida que había reservado el anterior gobierno municipal para comenzar este año las obras. “El PP ha acometido en las últimas semanas una modificación de crédito que ha derivado en la eliminación de un millón de euros de inversión que debía destinarse a iniciar la construcción del polideportivo que los vecinos y vecinas reclaman y que el anterior gobierno municipal ya había incluido en las cuentas de 2023”, ha manifestado.

Gómez ha advertido al nuevo gobierno municipal de que los socialistas van a estar vigilantes de que esta partida “se reponga y que se haga inmediatamente para que la inversión de este polideportivo no se demore. El PP está acostumbrado a no invertir en los barrios de València, a los que marginó durante 24 años y no vamos a permitir que para pagar otras cuestiones se deje a nuestros barrios sin las infraestructuras que necesitan”, ha continuado.

“La decisión retirar una de las inversiones que los socialistas consideramos estratégicas se ha adoptado en la comisión de Hacienda, donde ha quedado patente el deprecio de la señora Catalá a San Isidro. Porque, además de escenificar en sus calles el desmantelamiento de las medidas de movilidad sostenible a través de la retirada de un carril bici, ahora amenaza con infligirles un nuevo castigo poniendo en riesgo la partida de un millón de euros para desarrollar el futuro polideportivo”, ha asegurado la portavoz socialista.

La líder socialista ha subrayado que el proyecto ya estaba redactado y que el gobierno de Catalá “tan sólo tenía que licitarlo y desarrollarlo porque ya estaba en la mesa de contratación. Sin embargo, han decidido retirar la partida de una inversión tan importante para el barrio como su polideportivo”, ha dicho.