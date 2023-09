La alcaldesa de València María José Catalá se ha manifestado sobre la doble toponimia que se aprobó ayer en la comisión de Cultura con los votos favorables de PP y Vox, de modo que a partir de ahora, si lo aprueba el Consell, la capital valenciana se denominará "Valencia/Valéncia". Catalá ha dicho a la prensa que esta medida no ha sido una imposición de la ultraderecha porque comparte la idea de que "València" se denomine de forma oficial "Valéncia" "en valenciano". "Sobre el acento de València yo siempre me he pronunciado sobre este tema y siempre he dicho que considero que fonéticamente València la "e" se pronuncia de forma cerrada y no de forma abierta, siempre he dicho que he discrepado públicamente del dictamen de la Acadèmia Valenciana de la Llengua y sobre el tema del acento abierto, que sé que hay académicos que están de acuerdo con esta opinión y que soy la primera en decir que creo que el acento de València tiene que escribirse cerrado".

Con todo, fuentes municipales, apuntan que Vox amagó con no dar su apoyo a este cambio toponímico incluso que impuso al PP y a Catalá el topónimo con acento agudo. Sin embargo, Catalá negó este extremo y reiteró que personalmente siempre ha defendido que en valenciano la ciudad debe denominarse "Valéncia". De hecho, la alcaldesa minimizó el choque con Vox, -que fue explicitado en plena calle y mientras se iba a producir la protesta contra violencia machista en la puerta del Ayuntamiento-, y lo redujo a un criterio diferente entre ambos partidos a la hora de redactar el texto final del acuerdo emanado de la comisión de Cultura Así se fraguó la palabra "Valéncia" para designar a la capital valenciana En ese sentido, Catalá ha manifestado: " Nosotros habíamos planteado un escenario en primer lugar para aprobar una denominación bilingüe, y en segundo lugar, iniciar los trámites para que se cambiara el acento, Vox quiso hacer una redacción conjunta y no nos pareció mal, y por tanto, lo aprobamos". Según ha explicado la alcaldesa, la propuesta inicial del PP que se presentó a la comisión de Cultura para aprobar el nuevo toponimio oficial de la capital valenciana contenía dos puntos separados sobre este asunto. "Lo que hicimos fue en un primer punto que se adoptase la denominación en castellano, "Valencia", " como denominación co-oficial de nuevo para la capital valenciana; y en un segundo punto", en el que los populares abogaban porque se cambiase el acento para la denominación en "valenciano" de abierto a cerrado. "Ellos -dice Catalá en alusión a Vox-, quisieron que se hiciese todo en un mismo párrafo, y lo aceptamos". Por tanto, Catalá defiende que el acento cerrado, la palabra "Valéncia", no es una imposición de Vox porque ella misma está de acuerdo con ella. Lo que dice la Acadèmia Valenciana de la Llengua Levante-EMV ha vuelto a consultar a la Acadèmia Valenciana de la Llengua sobre este asunto. Los portavoces de esta institución han descartado realizar declaraciones y han remitido al artículo 21 de la Ley de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, y al reglamento que lo desarrolla; que es la normativa que establece el procedimiento para cambiar el topónimo de cualquier municipio de la Comunitat Valenciana. El artículo 21 de la Ley de Régimen de Bases Locales dice textualmente: "Artículo 21. Procedimiento para el cambio de denominación de municipios". "1. El cambio de denominación de un municipio será aprobado por decreto del Consell, a instancia de la corporación, mediante acuerdo plenario adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros y previo informe de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. 2. El procedimiento y criterios para llevar a efecto la alteración de la denominación de los municipios se desarrollará reglamentariamente". Por tanto queda claro, que el próximo paso es que el pleno del Ayuntamiento de València tiene que aprobar por mayoría absoluta, en este caso, se entiende que con los votos de PP y Vox, esta doble denominación: "Valencia/Valéncia". El siguiente paso es que l'AVL tiene que informar de este cambio y el Consell, en última instancia, lo aprobará o no. En diciembre de 2016, l'AVL apoyó el término "València" y descartó "Valéncia" En diciembre de 2016, cuando el Ayuntamiento de València a instancias del gobierno progresista liderado por Joan Ribó inició el procedimiento administrativo para que "Valencia" pasase a denominarse exclusivamente "València", en el valenciano normativo y académico reconocido por todas las instituciones lingüísticas competentes, l'AVL ya emitió un dictamen, por amplia mayoría de sus académicos, en el que señalaba: "La utilización de la forma "Valencia" con acento agudo es inexistente en los usos oficiales y aparece en contadas ocasiones en obras o documentos muy concretos". En cambio, continuaba el informe, "la forma València con acento grave es la utilizada generalmente cuando el topónimo aparece en valenciano". También este topómimo con acento grave, decía l'AVL hace 7 años, es el único que aparece en l'Estatut d'Autonomia, la utilizada por el propio ayuntamiento o la que da nombre a la Universitat de València, entre otras instituciones. Asimismo, la Sección de Onomástica de l'AVL informó sobre esta cuestión: "La grafía adecuada desde el punto de vista histórico y lingüístico de València es con 'e' abierta, aunque la pronunciación recomendada para los valencianos es con 'e' cerrada".Según una nota oficial de l'AVL, esta institución valoró en 2016, "la continuidad de una tradición escrita y consolidada", sobre todo "a partir de les Normes de Castelló, y con el fin de contribuir a la normalización de la lengua en todos los aspectos". Todos estos argumentos filológicos, históricos y culturales, han sido rebatidos por la alcaldesa María José Catalá y sus socios preferentes de Vox, que han echado mano de las Normes del Puig, lo Rat Penat y de la Real Acadèmia de la Cultura Valenciana (RACV) para justificar este cambio de tilde.