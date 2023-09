Los concejales de Compromís y PSPV-PSOE de València han escenificado esta mañana su unidad de acción, de hecho, han formado un frente común, contra la decisión de la alcaldesa María José Catalá del PP y de sus socios preferentes de Vox de cambiar la denominación en valenciano de la ciudad de "València", -que es la avalada por las instituciones académicas como l'Acadèmia Valenciana de la Llengua-; a "Valéncia", que solo reconocen entidades no científicas como Lo Rat Penat, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana o las Normes del Puig. Ambas formaciones de izquierdas han anunciado que han exigido a la alcaldesa que encargue a la asesoría jurídica municipal, al secretario del ayuntamiento, un informe sobre la posible "ilegalidad" de cambiar el topónimo sin otros dictámenes que refrenden la medida y por el gusto personal de Catalá, han lamentado.

Así, Joan Ribó, portavoz de Compromís, ha afirmado: "Compromís y PSPV le pedimos a la alcaldesa que solicite a la asesoría jurídica municipal un dictamen sobre la cuestión del nombre porque no es una cuestión de gustos es una cuestión legal. Pensamos que lo que no se puede hacer en esta casa -en alusión al ayuntamiento- es pensar que esto es un cortijo donde se pueden hacer las cosas de cualquier manera sin tener en cuenta los informes de l`Acadèmia Valènciana de la Llengua y sin tener en cuenta que estas cosas no se pueden hacer de esta manera", ha subrayado. El excalde, que impulsó la denominación única de la ciudad, con el topónimo en valenciano, "València", ha indicado: "Por mucho que a la señora Catalá le guste el acento en una dirección o en otra, ese no es el problema; el problema es que estamos ante una ilegalidad y esta ilegalidad es la que le pedimos a la asesoría jurídica que se pronuncie porque estamos convencidos de que han hecho una cosa absolutamente ilegal". En ese sentido, ha matizado: "Nos llama la atención que la alcaldesa de València pueda actuar de esta forma sin tener en cuenta cómo se tienen que hacer las cosas y cómo se tiene que proceder. Sabiendo que hay unas normas muy claras, no solo del ayuntamiento, sino también del propio Estatut d'Autonomia y de la Acadèmia Valenciana de la Llengua..." que indican cómo deben hacerse "estas cosas que son muy serias".

Gómez dice que ha sido una imposición de Vox: "Catalá está secuestrada"

Por su parte, la portavoz socialista Sandra Gómez ha remarcado: "Queremos que haya un informe jurídico que avale o no, el cambio de denominación del nombre de València, porque es una cuestión de legalidad, porque en este ayuntamiento se va a celebrar un pleno y todos los concejales y las concejalas tienen que saber qué es lo que va a ocurrir, porque si realmente hay un informe que dice que este cambio es ilegal porque no está avalado por las normas que rigen realmente el valenciano, se está cometiendo una prevaricación", ha advertido.

Gómez ha denunciado que València tiene "un gobierno, un ayuntamiento y una alcaldesa secuestrada por Vox". Porque, no en vano, "la propuesta oficial del gobierno -fdel PP- era mantener el acento abierto, y fue por una pelea pública, que tuvimos aquí durante el minuto de slencio por la violencia machista, donde vimos que concejales del PP y de Vox airadamente y en público discutían sobre esta cuestión". Por tanto, fue una imposiciòn de la ultraderecha, ha venido a explicar la lideresa socialista, que la alcaldesa tuvo que aceptar que València en valenciano ahora pretenda ser "València" lo que supone "un disparate" y que el nombre "de nuestra ciudad" en un futuro de pueda escribir "con un error ortográfico".